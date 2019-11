Julian Assange scapa de ancheta de abuz sexual din Suedia

Ziare.

Procurorul sef adjunct Eva-Marie Persson a dat detalii marti in acest caz intens mediatizat, transmite The Guardian Ancheta ce il vizeaza pe Assange a fost initiata dupa ce doua suedeze l-au acuzat de infractiuni de natura sexuala. Pe de alta parte, Assange sustine ca acuzatiile sunt motivate politic, afirmand ca relatiile sexuale cu cele doua au fost liber consimtite.In iunie, o instanta suedeza a decis ca Assange nu ar trebui retinut, ceea ce inseamna ca, desi nu ar trebui abandonata o ancheta preliminara in Suedia, nu va fi extradat si ar putea fi interogat in Marea Britanie.Cu doua luni mai devreme, Assange a fost evacuat din ambasada Ecuadorului de la Londra, unde traise in exil din 2012. A fost arestat imediat si, in prezent, executa o condamnare de 50 de saptamani in Marea Britanie pentru ca nu a respectat conditiile eliberarii pe cautiune din 2012.Tot el se lupta pentru a impiedica o extradare in SUA, unde este vizat de ani de zile de Departamentul Justitiei, in legatura cu rolul jucat de WikiLeaks in publicarea a sute de mii de documente guvernamentale secrete.