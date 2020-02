Julian Assange, supus la "tortura psihologica", sustin medici si jurnalisti

Ziare.

Intr-o scrisoare publicata in revista medicala britanica, un grup de medici din 18 tari acuza guvernul britanic ca incalca dreptul fundamental al lui Julian Assange de a avea acces la ingrijiri, cu o saptamana inainte ca justitia britanica sa examineze cererea de extradare a australianului in varsta de 48 de ani, retinut intr-o inchisoare de inalta siguranta din Belmarsh, informeaza AFP."Daca Assange ar muri intr-o inchisoare britanica", asa cum a avertizat raportorul ONU pentru Tortura Nils Melzner in noiembrie, "intr-adevar a fost torturat pana la moarte", estimeaza semnatarii.De cand a fost examinat in 2015, la ambasada Ecuadorului din Londra unde si-a gasit refugiu, recomandarile medicilor au fost "constant ignorate", adauga ei.Ei denunta o "politizare a principiilor fundamentale ale medicinei, ale caror implicatii depasesc cazul lui Assange". "Noi cerem guvernelor sa puna capat torturii lui Assange si sa-i asigure accesul la ingrijiri mai bune, inainte de a nu fi prea tarziu", au concluzionat ei.Asociatia Reporters sans frontieres, care se opune ferm extradarii lui Julian Assange, "care a transmis informatii de interes general jurnalistilor", a lansat o petitie care a adunat pana acum mai mult de 20.000 de semnaturi.La inceputul lunii noiembrie, raportorul ONU pentru Tortura a declarat pentru AFP ca ingrijorarea sa este legata de "noi informatii medicale transmise de mai multe surse de incredere care afirma ca sanatatea lui Assange a intrat intr-un cerc vicios de anxietate, stres si neputinta, tipic persoanelor expuse la izolare prelungita".Detinut la Belmarsh, in sudul Londrei, de la arestarea sa in aprilie 2019 la ambasada Ecuadorului, Julian Assange este cerut de Washington. El risca in Statele Unite pana la 175 de ani de inchisoare pentru spionaj.Autoritatile americane ii reproseaza ca a pus in pericol unele dintre sursele lor in momentul in care a publicat 250.000 de misive diplomatice si in jur de 500.000 de documente confidentiale despre activitatile armatei americane in Irak si in Afganistan, in 2010.