Mike Pompeo anunta ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi extradat in SUA

"Am facut deja o solicitare, astfel ca el va fi extradat in SUA", a spus Pompeo, potrivit cotidianului El Universo."Nu pot comenta mai mult, dar guvernul meu considera ca este important ca acest barbat, care a reprezentat un risc pentru lume si i-a pus in pericol pe soldatii americani, sa fie sanctionat de justitie", a adaugat Pompeo, conform AFP.In urma cu o saptamana, ministrul britanic Alan Duncan afirma ca Assange nu va fi extradat intr-o tara in care risca o condamnare la moarte Julian Assange este acuzat de spionaj de SUA, care au cerut extradarea sa. Washingtonul ii reproseaza australianului ca a pus in pericol unele dintre sursele americane prin publicarea, in 2010, a aproximativ 750.000 de documente militare si diplomatice.Statele Unite il acuza de faptul ca a "complotat" impreuna cu fostul analist american Chelsea Manning, condamnat in 2013, dupa ce a fost gasit vinovat ca s-a aflat la originea acestei divulgari, cea mai mare mare din istoria americana. Julian Assange este suspectat de faptul ca a "ajutat-o (pe Chelsea Manning) sa obtina informatii confidentiale, stiind ca acestea puteau fi folosite in detrimentul Statelor Unite si in avantajul unei natiuni straine".Julian Assange a fost arestat la 11 aprilie, in Ambasada Ecuadorului la Londra, in care s-a refugiat in urma cu sapte ani, in urma unei solicitari de extradare formulata de catre Statele Unite.In aceeasi zi, Washingtonul anunta ca l-a inculpat, cu un an mai inainte, cu privire la asociere de raufacatori in vederea unei "piraterii informatice", in legatura cu care risca cinci ani de inchisoare.