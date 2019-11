Tratamentul la care este supus Julian Assange ii pune viata "in pericol"

Ziare.

Intr-un comunicat, Nils Melzer si-a exprimat 'ingrijorarea fata de deteriorarea continua a sanatatii lui Julian Assange dupa arestarea si incarcerarea sa la inceputul acestui an', insistand ca 'viata sa este de acum in pericol', informeaza AFP.'Daca Regatul Unit nu schimba in mod urgent cursul si nu ii amelioreaza situatia inumana, expunerea continua a lui Assange la arbitrar si incalcarile drepturilor sale l-ar putea costa in curand viata', a declarat el.Melzer, expert independent al ONU si profesor de drept international, i-a facut o vizita in luna mai fondatorului WikiLeaks in inchisoarea din Londra, fiind insotit de medici, la o luna dupa arestarea acestuia de catre politia britanica la Ambasada Ecuadorului.In urma acestei vizite, Melzer a afirmat ca Julian Assange a suferit 'dureri fizice' si prezinta 'toate simptomele tipice unei expuneri prelungite la tortura psihologica, anxietate cronica si traume psihologice intense'.Expertul citat nu s-a intalnit cu Assange de atunci, dar a primit noi date cu privire la starea de sanatate a acestuia, afirma surse din anturajul sau.Assange 'continua sa fie detinut in conditii de opresiune, de izolare si de supraveghere, nejustificate de statutul sau de detinut', sustine raportorul.La 21 octombrie, australianul de 48 de ani a aparut dezorientat in cursul primei sale aparitii in public in sase luni, balbaindu-se in timpul unei audieri la Londra si parand sa aiba dificultati in a-si aminti data de nastere. La finalul audierii, el a declarat ca nu stie ce i s-a intamplat si s-a plans de conditiile de detentie la inchisoarea londoneza de inalta securitate Belmarsh.In 2012, Julian Assange, care era urmarit penal in Suedia pentru viol, s-a refugiat la Ambasada Ecuadorului din Londra pentru a evita extradarea in Suedia sau in SUA, din cauza difuzarii unor documente secrete americane de catre site-ul sau.Dupa sapte ani petrecuti la misiunea diplomatica a Ecuadorului, el a fost arestat de politia britanica la 11 aprilie , cu acordul autoritatilor de la Quito.Assange a fost plasat imediat in detentie, apoi condamnat la o pedeapsa de 50 de saptamani de inchisoare la 1 mai pentru incalcarea conditiilor eliberarii sale provizorii.Julian Assange risca o pedeapsa de pana la 175 de ani de inchisoare in SUA, care il acuza ca a pus in pericol unele surse ale lor in momentul publicarii in 2010 de catre WikiLeaks a 250.000 de cablograme diplomatice si a aproximativ 500.000 de documente confidentiale privind activitatile armatei americane in Irak si Afganistan.La sfarsitul lunii mai, justitia americana a adaugat mai multe capete de acuzare la actul sau de inculpare, dintre care cele mai multe vizeaza incalcari ale legilor impotriva spionajului, ceea ce a suscitat critici din partea aparatorilor libertatii presei.