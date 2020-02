Trump l-ar gratia pe Assange daca spune ca Rusia nu l-a favorizat la alegerile din 2016

Ziare.

Aceasta afirmatie a fost facuta miercuri in fata justitiei britanice, in timpul unei audieri ce precede examinarea cererii de extradare spre SUA a australianului de 48 de ani, care ar urma sa inceapa lunea viitoare, informeaza AFP. Decizia nu ar urma sa fie luata mai devreme de cateva luni.In timpul acestei audieri, la care Assange a comparut prin videoconferinta, apararea lui a citat un document in care avocatul sau, Jennifer Robinson, afirma ca aceasta propunere a presedintelui american a fost formulata prin intermediul deputatului republican Dana Rohrabacher.In document se spune ca Rohrabacher "s-a dus sa-l vada pe Assange si i-a transmis, conform instructiunii presedintelui, ca el ii propune gratierea sau o alta solutie daca Assange... va spune ca Rusia nu are nimic de-a face cu scurgerile din Partidul Democrat", potrivit agentiei britanice Press Association (PA).Judecatorul a considerat ca aceasta dovada poate fi admisa.Casa Alba a respins rapid aceste informatii. "Presedintele nu stie absolut nimic despre Dana Rohrabacher, nemaivorbind de faptul ca acesta este un fost parlamentar. El (Trump) nu a vorbit niciodata cu acesta cu privire la acest subiect sau practic despre orice alt subiect. Este o pura inventie", a denuntat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Stephanie Grisham, intr-un comunicat.Serviciile de informatii americane au stabilit ca emailuri ale Partidului Democrat au fost piratate de hackeri rusi in cadrul unei campanii a Moscovei pentru influentarea alegerilor prezidentiale americane, in care Donald Trump se confrunta cu rivala sa democrata Hillary Clinton.WikiLeaks a publicat in 2016, intr-un moment-cheie din campanie, mii de emailuri piratate ale Partidului Democrat si ale echipei lui Hillary Clinton, care au contribuit la discreditarea candidatei.Detinut in inchisoarea Belmarsh din sudul Londrei dupa ce a fost arestat in aprilie 2019 la ambasada Ecuadorului, Julian Assange este cerut de Washington. El risca in SUA pana la 175 de ani de inchisoare pentru spionaj.Autoritatile americane ii reproseaza ca a pus in pericol unele dintre sursele lor in momentul publicarii, in 2010, a 250.000 de note diplomatice si circa 500.000 de documente confidentiale cu privire la activitatile armatei americane in Irak si Afganistan.Nicio actiune legala nu a fost declansata impotriva lui pentru mailurile Partidului Democrat.