Coalitia saudita a atacat un autobuz scolar: 29 de copii au murit

Cel putin 30 de copii au fost raniti in urma atacului, au anuntat autoritatile. Copiii erau intr-un autobuz, care a fost lovit in timpul atacului, relateaza BBC.Ministerul Sanatatii, condus de rebelii hutti, a transmis ca bilantul este de 43 de morti si 61 de raniti.Colonelul Turki al-Malki, un purtator de cuvant al coalitiei conduse de Arabia Saudita, a transmis ca atacul a fost "legitim" si a avut ca tinta rebelii care au lansat o racheta in sudul regatului, unde o persoana a murit si 11 au fost ranite.Reprezentantii coalitiei sustin ca nu ar ataca niciodata civili, dar mai multe organizatii pentru drepturile omului i-au acuzat ca au bombardat piete, scoli, spitale si zone rezidentiale.De asemenea, proiectilul, care ar fi trebuit sa ajunga in orasul Jizan din sud-vestul Arabiei Saudite, a fost interceptat si distrus, dar fragmente din acesta au cauzat respectivele victime.Citeste mai multe despre conflictul Arabia Saudita - Iran - cu cine tin statele lumii si cine este mediatorul