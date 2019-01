Moartea unui jurnalist ar putea opri un razboi care a condamnat la foamete 20 de milioane de oameni

Declinul si decaderea

Pentru "liderii" actuali, vietile oamenilor nu inseamna nimic

Un popor care se stinge de foame

Modul in care l-au ucis pe Khashoggi ii forteaza sa opreasca razboiul din Yemen

In timp ce "liderii" isi inghit orgoliile si isi fac calculele politice si strategice, la fiecare 10 minute, un copil se stinge de foame in Yemen.

Modul in care autoritatile si oficialii au incercat sa ascunda odioasa crima pana cand nu au mai avut de ales si au trebuit sa recunoasca "accidentul" a aratat unei lumi intregi cat de usor pot fi anulate drepturi, libertati, vieti intregi din dorinta de putere si cat de intelept este sa fim mereu vigilenti cand vine vorba de cei ce ne conduc.Dar dincolo de aceasta constientizare importanta pe care ne-a adus-o cu ultima suflare, Jamal Khashoggi ar mai putea avea un rol crucial in incheierea unui razboi ce macina unul dintre cele mai sarace popoare de ani buni, aducand peste 20 de milioane de oameni in situatia de a muri de foame. Razboiul din Yemen.Yemenul n-a apucat niciodata sa prospere. Abia are resurse naturale, apa si a fost mereu divizat de conflicte etnice, religioase sau cauzate de conducatori corupti si fara viziune. Dar acestea sunt deja "perioada de aur" fata de cea pe care o traverseaza acum.Primavara araba din 2011 a aprins si aici flacara sperantei, insa in scurt timp protestele au fost deturnate violent. Fostul presedinte Ali Abdullah Saleh, care era la putere la acea vreme de 32 de ani, a refuzat sa renunte la functie. A fost alungat in cele din urma si puterea a fost preluata de generalul Abdrabbuh Mansour Hadi, fosta sa mana dreapta, castigator al scrutinului din 2012 la care a fost singur candidat.Saleh a dorit sa revina in functie, asa ca s-a aliat cu rebelii houthi. Parte din armata inca ii era loiala, asa ca in 2015 Hadi a fost fortat sa plece in exil pentru a scapa cu viata si capitala Saana a fost ocupata de fortele lui Saleh.Daca pana acum conflictul era civil, ceea ce urmeaza ne arata cum pe tabla de sah unde "liderii" isi impart lumea, oamenii sunt priviti ca simpli pioni ce pot fi sacrificati in numele "puterii".Asadar,si au lansat o campanie fulger asupra capitalei yemenite in martie 2015.Operatiunea s-a numit "Furtuna decisiva", insa numai decisiva nu a fost. In loc sa invinga rebelii houthi, asa cum si-a declarat scopul, Coalitia a distrus infrastructura cu bombardamentele care, departe de a fi "chirurgicale", cum se laudau,Intr-un studiu publicat recent, Martha Mundy, de la Institutul pentru Pace Mondiala, a analizat ca. Astfel, au fost bombardate sute de zone rurale, tocmai pentru a ingenunchea oamenii prin foame.Cu guvernul plecat in exil in Aden, situatia a devenit tot mai critica din punct de vedere economic. Asadar, in 2016, sute de mii de bugetari nu si-au mai primit salariile, alaturand si aceasta categorie celor care deja se zbateau la limita subzistentei., grabind prabusirea ecoomica. Intamplator sau nu, toate acestea au facut ca presei sa-i ii fie tot mai greu sa transmita despre razboi de la fata locului.Aliatii arabilor au dat declaratii in care condamnau numarul mare de victime civile si starea in care au fost adusi cetatenii, insa nu aveau nicio problema sa semneze in continuare contracte de armament.In septembrie anul trecut, Wall Street Journal publica o conversatie intre secretarul de stat Mike Pompeo si mai multi oameni din echipa sa ce se aratau ingrijorati de numarul mare de civili ucisi in Yemen.Tot acest haos a lasat cale libera sa infloreasca aici grupari teroriste precum al Qaida si mai apoi Statul Islamic. Iar Coalitia si aliatii le-au folosit drept "scuza" pentru a continua bombardamentele. Si bombele continua sa pice si astazi.ONU estimeaza ca doar in bombardamente au fost ucisi peste 10.000 de civili, mult mai multi pierind de foame sau pentru ca n-au avut acces la ingrijire medicala. Alte organizatii spun insa ca numarul e mult mai mare.In saracie si mizerie,, cu 1,2 milioane de cazuri suspectate si aproape 3.000 de morti, potrivit BBC Acum,si 2,3 milioane dintre ei inca nu au cum sau la ce sa se intoarca.Pentru toti acesti oameni, singura speranta la supravietuire este incheierea de indata a unui armistitiu, urmat de negocieri la nivel international si mai ales de asigurarea transporturilor cu ajutoare umanitare catre intreaga populatie. In toamna trecuta, SUA avansau posibilitatea unor negocieri pentru armistitiu, insa nu dadeau un orizont clar de timp in care acestea ar putea incepe.Si aici intervine Jamal Khashoggi, potrivit unei analize CNN . Scandalul ce a urmat uciderii sale a facut ca relatiile Administratiei Trump cu printul Mohammed bin Salman, de altfel foarte cordiale, sa se mai raceasca. Totodata, situatia a fortat si intoarcerea fratelui regelui, printul Ahmed bin Abdulaziz, care a avut un rol determinant in campania din Yemen, astfel ca acum exista sperante ca politicile de razboi s-ar putea schimba.Si asta pentru ca toti ochii sunt pe Arabia Saudita si pentru Coroana imaginile cu copiii yemeniti care mor de foame au devenit "o problema de PR" pe care vrea sa o rezolve cat mai curand, dupa cum sustin surse diplomatice pentru sursa citata.Dar este un sange de care niciuna dintre partile implicate nu se va putea spala vreodata.