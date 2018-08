ONU: Coalitia condusa de Arabia Saudita e vinovata de o noua lovitura care a ucis 26 de copii

Ziare.

Cel putin 22 de copii si patru femei au murit intr-una dintre lovituri in timp ce fugeau din calea luptelor din regiunea Ad Durayhimi, la sud de orasul Al Hudaydah, aflata sub controlul rebelilor, a informat secretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, relateaza AFP.Alti patru copii au fost ucisi, tot joi, intr-o alta lovitura aeriana in aceeasi regiune."Este pentru a doua oara in doua saptamani cand o lovitura aeriana efectuata de coalitia condusa de Arabia Saudita duce la moartea a zeci de victime civile", a acuzat Mark Lowcock intr-un comunicat.La 9 august, un raid aerian in provincia Saada, o zona controlata de rebeli, deja atribuit acestei coalitii militare, a lovit un autobuz care transporta copii , omorand 40 dintre acestia si determinandu-l pe secretarul general al ONU sa solicite o ancheta independenta.Agentia de presa a rebelilor, Saba, a transmis ca raidul aerian de joi a lovit un autobuz si o casa, dar Emiratele Arabe Unite, actor-cheie al coalitiei, i-au acuzat pe rebelii houthi ca se afla in spatele loviturii.Razboiul din Yemen a facut peste 10.000 de morti dupa interventia coalitiei sub comandament saudit, in martie 2015, impotriva rebelilor houthi si a provocat "cea mai grava criza umanitara" actuala din lume, potrivit ONU.