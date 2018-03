Yemen a lansat 7 rachete spre Arabia Saudita. Un om a murit, iar alti doi au fost raniti

Ziare.

com

O persoana a murit si alte doua au fost ranite din cauza fragmentelor, scrie CNN.Colonelul Turki Al Maliki a declarat ca rachetele aveau drept tinte patru zone: trei dintre ele se aflau in capitala Riyadh, una in Khamis Mushait, una in zona granitei de sud in Nairan iar alte doua rachete se indreptau spre orasul sudic Jizan.Toate cele sapte rachete au fost interceptate si distruse, conform unui comunicat de presa saudit.In urma interceptarii, mai multe fragmente ale rachetelor "au cazut in cateva cartiere rezidentiale", conform comunicatului, ceea ce a adus la moartea unui rezident egiptean si la ranirea altor doua persoane."Aceste actiuni agresive reprezinta o incalcare flagranta a Rezolutiilor de Securitate 2216 si 2231 ale ONU. Aceste acte ostile continua sa reprezinte o amenintare directa la adresa Regatului Arabiei Saudite si ameninta atat securitatea regionala cat si internationala", se arata in comunicat.Arabia Saudita conduce o coalitie impotriva rebelilor Houthi din Yemen sustinuti de Iran, care au inlaturat guvernul recunoscut international in 2015.Intre noiembrie si decembrie anul trecut, fortele aeriene saudite au interceptat cel putin doua rachete care aveau drept tinta Riyadh.Totusi, rebelii au continuat sa atace puncte aflate in apropierea granitei sauditilor cu Yemen.Pe 4 noiembrie 2017, rebelii Houthi au atacat un aeroport din Riyadh cu o racheta balistica , conform Ministerului Apararii din Yemen, institutie controlata de rebeli. Racheta a fost interceptata deasupra orasului.Pe 19 decembrie 2017, coalitia condusa de sauditi a declarat ca a interceptat o noua racheta in sudul Riyadh, conform televiziunii de stat Al Ekhabariya. Racheta nu a cauzat pagube.