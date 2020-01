Anonimitatea pe Internet: periculoasa sau utila?

Cazul Lubcke

"Stie cineva o metoda buna de tratare a unei reactii alergice la nivelul pielii?". Click. Dupa cateva secunde, intrebarea utilizatorului "Knuddelmaus_74" devine virala pe Internet. In forumuri si pe retelele sociale, utilizatorii pot discuta despre orice subiect, se pot certa sau face schimb de experiente. Multi dintre ei nu folosesc numele lor adevarat, ci asa-numite nicknames, adica pseudonime.O mai veche dezbatere revine zilele acestea in centrul atentiei in Germania. Ajuta anonimitatea la diseminarea urii pe Internet? Intrebarea vine in contextul in care politicieni si jurnalisti au primit in ultima vreme amenintari anonime. Cea mai recenta victima a fost seful Politiei din Oldenburg, Johann Kuhme.Acesta criticase anterior pozitiile exprimate de liderii formatiunii anti-imigratie Alternativa pentru Germania. La scurt timp dupa aceasta, Kuhme a primit pe mail o amenintare cu moartea. Expeditorul: anonim.Intr-un interviu acordat cotidianului Bild, Wolfgang Schauble (foto), presedintele Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, a declarat ca "anonimitatea contine intotdeauna tentatia renuntarii la inhibitii".Politicianul crestin-democrat este un sustinator al utilizarii identitatii reale pe Internet. Intrarea in vigoare a acestei reguli ar insemna ca. In acest fel, crede presedintele Bundestag, oamenii nu vor mai renunta la inhibitii, publicand comentarii pline de ura."Regulile si valorile care se aplica in lumea analoga trebuie sa se aplice si in lumea digitala. Anonimatul nu se potriveste cu aceasta", spune Schauble.Asociatia Germana a Oraselor s-a pronuntat, la randul ei, in favoarea utilizarii in mod obligatoriu a numelor reale pe retelele de socializare.Subiectul a revenit in atentie in iunie, dupa uciderea brutala a politicianului Walter Lubcke (CDU), adeptul unei politici liberale in domeniul migratiei, gasit impuscat in cap pe terasa casei sale din landul Hessa.Dupa moartea sa, mai multi utilizatori despre care se presupune ca ar avea orientari de extrema dreapta si-au exprimat satisfactia in legatura cu disparitia fizica a politicianului pe retelele de socializare.La acea vreme, discutia privind obligativitatea utilizarii identitatii reale pe Internet a fost declansata de sefa Uniunii Crestin-Democrate, Annegret Kramp-Karrenbauer. "Vreau sa stiu cine se afla in spatele unor astfel de comentarii", a spus lidera CDU la acea vreme.Ideea potrivit careia utilizatorii ar folosi mai des un limbaj plin de ura la umbra unui pseudonim ridica semne de intrebare.In 2016, o echipa de cercetatori de la Universitatea din Zurich a publicat un studiu care a evaluat peste 500.000 de comentarii online publicate pe o platforma germana de petitii. Rezultatul: utilizatorii care si-au dat numele real au semnat comentarii agresive mai des decat utilizatorii cu pseudonim."Obligativitatea de a folosi numele real este o prostie", spune expertul in platforme social-media, Martin Fehrensen. Anonimatul asigura libertatea de exprimare pe Internet. "In viata de zi cu zi, nimeni nu isi agata la piept o eticheta continand numele sau real, iar dreptul la anonimat se aplica inclusiv la demonstratii sau intruniri cetatenesti", a spus Fehrensen pentru DW.Atat politicienii conservatori, cat si ecologistii si liberalii critica, la randul lor, obligativitatea divulgarii numelui real pe retelele de socializare."Exista adesea motive intemeiate pentru care cineva ar dori sa ramana anonim, de exemplu, pentru a se proteja impotriva discriminarii sau a atacurilor. Acest lucru se aplica atat scrisorilor trimise redactiilor de ziare, cat si postarilor de pe Internet", a declarat ministrul federal al Justitiei, Christine Lambrecht (SPD), pentru agentia DPA.Ecologista Tabea Robner a numit propunerea drept "nebunie absoluta". "Intrucat multe persoane hartuiesc, disemineaza ura folosindu-si profilul cu numele real, avem motive sa ne temem ca, pana la urma, regula utilizarii numelui adevarat va dauna mai degraba persoanelor care trebuie protejate de hartuire", a declarat Robner pentru Handelsblatt."Obligatia de a folosi un nume real este problematica si pentru ca persoanele care raspandesc ura isi pot identifica victimele mai usor", crede Martin Fehrensen.Pe langa teama de discriminare, exista si alte motive pentru care oamenii prefera sa ramana anonimi pe Internet. Un exemplu ar fi cuplurile care doresc sa aiba copii si cauta sfaturi pe forumuri sau persoanele bolnave aflate in cautare de ajutor in comunitatile online.Lui Fehrensen i se pare straniu ca propunerea vine din partea lui Wolfgang Schauble, presedintele Bundestag."Schauble a fost considerat mult timp cel mai mare adversar al utilizarii retelelor social-media in Bundestag", a spus Fehrensen. "Faptul ca schimbarea regulilor jocului este dorita de o persoana care nu se misca deloc in aceste spatii digitale si care manifesta rezerve maxime fata de ele nu este decat o gluma proasta", a mai precizat el.Obligativitatea folosirii numelui adevarat pe Internet este respinsa la fel de categoric si de Alternativa pentru Germania.In replica la o propunere similara formulata anul trecut de Manfred Weber (CSU), deputatul Joana Cotar, purtator de cuvant al AfD in chestiuni privind domeniul digital, a argumentat la acea vreme ca folosirea de pseudonime pe Internet este importanta pentru libertatea de exprimare si diversitatea de opinie."Cine mai solicita sfaturi online cu privire la religie, droguri, sanatate, chestiuni legate de bani, sex etc., daca trebuie sa se teama ca este citit de vecin sau de sef? Adesea, victimele violentei, in special femeile, nu indraznesc sa scrie folosindu-si numele real, de teama ca autorul agresiunii le va gasi", a aratat Cotar.