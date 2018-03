Cum poate obtine orice localitate din Romania Internet gratuit prin fonduri europene

Ziare.

In prima etapa vor fi finantate 1.000 de cereri pe criteriul "primul sosit, primul servit".Europarlamentarul Siegfried Muresan indeamna, pe pagina personala de Facebook , primarii din Romania sa se inscrie pentru a primi cei 15.000 de euro pentru a instala Internet gratuit in comunitatile locale."Dupa ce UE a eliminat, in iunie 2017, taxele de roaming si acum putem vorbi si folosi datele de mobil la acelasi pret ca acasa in toate celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene,", a scris Muresan pe Facebook.A.D.