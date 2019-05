Kaspersky lanseaza in Romania o carte de povesti despre pericolele din mediul online

Ziare.

Prin acest proiect realizat in colaborare cu Marlies Slegers, o cunoscuta autoare olandeza de carti pentru copii si tineri, se doreste educarea copiilor in privinta unui comportament responsabil in mediul online, conform unui comunicat remis miercuriCartea spune povestea unui baietel, Kasper, si a lui Sky, colega si prietena lui. Kasper primeste un cadou de la bunicul lui, fost marinar: un urs de plus verde, pe nume Kuma, care se dovedeste mai mult decat o jucarie: poate sa vorbeasca, iar atunci cand Kasper este pe cale sa faca un lucru periculos - cum ar fi sa isi dea parola de la un joc online unui alt coleg - ursul se inroseste si il impiedica."Acest proiect este menit sa ajute cat mai multi copii sa reactioneze corespunzator atunci cand se intampla ceva in neregula in mediul online", a declarat Bogdan Pismicenco, territory sales manager pentru Romania, Bulgaria si Moldova la Kaspersky Lab."Kuma este un urs simpatic, care vorbeste pe limba copiilor despre lucruri serioase din lumea online. Inca din momentul in care incep sa foloseasca in mod frecvent Internetul, copiii trebuie sa stie ca unele site-uri pot fi periculoase, ca trebuie sa anunte imediat un adult daca cineva se poarta nepotrivit sau agresiv - de exemplu, le trimite mesaje rautacioase sau le foloseste fotografiile.Parintii le pot fi alaturi explicandu-le de fiecare data cand au intrebari si prevenind situatii neplacute cu ajutorul solutiilor de control parental", a punctat el.Un raport realizat de Platforma DigiLiv-REI - Vieti digitale. Cercetare, Educare, Interventie, fondata de echipa EU Kids Online Romania, in 2018, arata ca 33% dintre copiii din Romania au raportat o experienta neplacuta in mediul online, in ultimele 12 luni - in crestere de la 21%, in 2010, si 27% in 2013.Realizatorii proiectului vor sa creasca nivelul de constientizare privind amenintarile din mediul online pentru copii, in special al celor cu varste intre 9 si 11 ani si sa ii invete despre comportamentul responsabil in mediul online. Asta in conditiile in care acelasi studiu arata ca cea mai mare crestere a experientelor negative a avut loc chiar in randul copiilor intre 9 si 10 ani, aratand o scadere a varstei de expunere la experiente neplacute in mediul online.Si mai ingrijorator este faptul ca 43% dintre victime nu au facut nimic, iar 13% dintre copii au considerat ca a fost vina lor, in timp ce 5% s-au razbunat pe agresor.A.G.