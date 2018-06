Se poate si asa. Tara care a oprit Internetul pentru sase zile ca elevii sa nu triseze la examene

Ziare.

com

Miercuri, toata lumea a ramas fara Internet, o premiera in aceasta tara, arata Science Alert . Oamenii ale caror joburi depind de Internet nu au mai putut sa-si faca treaba, iar omul de rand, dependent de clipurile amunzate cu caini si pisici, a trebuit sa-si gaseasca alta distractie.Masura e drastica, fara indoiala, insa in urma cu doi ani, aproximativ 300.000 de elevi au fost nevoiti sa dea din nou examenul, pentru ca rezultatele la probe ajunsesera pe Internet si s-au folosit de ele.Anul trecut, s-a incercat restrictionarea accesului la retelele de socializare, insa masurile nu s-au dovedit eficiente.Ministrul algerian al Educatiei a transmis ca Guvernul nu e deloc fericit de aceasta decizie, dar ca pur si simplu nu are incotro.Ca si in alte tari, in Algeria, Bacalaureatul este foarte important, de acesta depinzand viitorul absolventilor de liceu, de aici si presiunea enorm de mare pe care acestia o resimt.Citeste si Bac 2016: S-a incheiat sesiunea de toamna. Cati elevi au fost dati afara pentru copiat la ultima proba A.P.