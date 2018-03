Noutate de la Android: Aplicatiile inactive nu vor mai putea sa inregistreze in secret cu microfonul sau camera

Ziare.

Miscarea facuta de Google e o noua incercare de a proteja viata privata a utilizatorilor si sa elimine paranoia privind anumite aplicatii - precum Facebook - care ar asculta in secret conversatiile oamenilor si ar plasa astfel reclame relevante pentru ei.Noua versiune se va numi Android P, scrie The Verge "Pentru a asigura intimitatea utilizatorilor, Android P restrictioneaza accesul la microfon, camera si alti senzori pentru aplicatiile care sunt rulate in fundal", a anuntat Google joi."In timp ce UID-ul (identificatorul unic dat fiecarei aplicatii atunci cand e instalata - n.red.) este inactiv, microfonul nu emite niciun sunet, iar senzorii nu mai functioneaza. Camerele folosite de aplicatii sunt deconectate si vor afisa o eroare daca o aplicatie din fundal incearca sa o foloseasca. In majoritatea cazurilor, aceste restrictii nu ar trebui sa genereze noi probleme pentru aplicatiile deja instalate", potrivit Google.Cel mai probabil vor exista exceptii de la aceasta noua restrictie, cum ar fi in cazurile in care se inregistreaza audio sau video, evident. Dar majoritatea aplicatiilor nu vor mai putea accesa microfonul sau camera atunci cand sunt inactive.A.D.