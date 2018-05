Trucul pe care trebuie sa-l stie toti posesorii de Android: Cum treci la iPhone fara batai de cap

Ziare.

In ultimul deceniu, s-a creat o competitie destul de acerba intre telefoanele cu Android si iPhone-urile celor de la Apple.In mod surprinzator, specificatiile sunt destul de similare in momentul in care te uiti la hardware-ul din interior. Ai fi tentat sa spui ca iPhone X este mai frumos decat Galaxy S9 sau invers. Gusturile nu se discuta, insa, iar utilitatea bretonului la mobile in 2018 este un subiect care se va dezbate pentru mult timp de acum inainte.La ora actuala, totul se rezuma la aplicatii mobile si la un sistem de operare stabil, actualizat regulat. S-ar putea sa-ti pese si de accesoriile de telefoane, care par sa fie mai multe pentru terminalele Apple, dar acela nu este neaparat un argument ca sa renunti la un telefon.In plus, daca mergi pe mana celor de la Samsung, OnePlus, LG sau HTC, accesoriile oficiale s-ar putea sa fie mai mult decat rezonabile in majoritatea circumstantelor.Adevarul este ca, trecand peste scandalurile din ultimul an, Apple face o treaba mai buna la a-ti tine terminalul in siguranta. Fragmentarea platfomei Android nu se va rezolva prea curand si nimic nu este mai frustrant decat sa vezi ca o vulnerabilitate pune in pericol milioane de mobile, a fost remediata de Google, dar tu nu pui mana pe ea.Motivele pentru aceasta situatie sunt multe, pe de o parte, este vinovat operatorul care ti-a vandut aparatul si care trebuie sa aprobe update-ul de la Google.