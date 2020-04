Atacatorii informatici profita de criza petrolului pentru a spiona companii din energie

Ziare.

Mesajul trimis prin e-mail pretinde a fi din partea cunoscutei companii egiptene ENPPI (Engineering for Petroleum and Process Industries) si propune companiilor sa liciteze pentru echipamente destinate industriei petroliere, atat pentru exploatare terestra, cat si maritima. Un alt mesaj, trimis in numele unei companii de transport maritim, contine jargon de specialitate referitor la un vas petrolier real aflat in tranzit.Peste 100 de astfel de mesaje au fost trimise catre tinte din domeniul energetic din intreaga lume in ultimele trei saptamani.Atacul vine in contextul in care la mijlocul lunii aprile Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, Rusia si alti producatori de petrol (OPEC) au decis reducerea productiei, incepand din luna urmatoare, pentru a redresa pretul petrolului, ajuns la minim istoric., spuneNu este pentru prima data cand industria de petrol si gaze e tintita cu campanii de acest fel, atacuri similare avand loc si in 2017 si 2019, ambele folosind mesaje de actualitate pentru a infecta victimele cu instrumente de spionaj.Victimele acestor atacuri sunt companii de procesare a carbunelui, producatori de hidroenergie, producatori de materiale chimice si transportatori de marfuri.In ultimele sase luni, interesul gruparilor de criminalitate informatica pentru domeniul energiei a crescut constant, depasind pragul de 5.000 de rapoarte de tentative de infectare lunar, conform datelor Bitdefender. Tintele preferate de atacatori se afla in SUA si Marea Britanie, state cu influenta ridicata pe piata globala a petrolului.Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda prudenta in deschiderea mesajelor provenite de la expeditori necunoscuti, contactarea telefonica sau pe alte canale a acestora pentru a confirma existenta acestora si folosirea unei solutii de securitate pe toate dispozitivele.