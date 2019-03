Bitdefender a deschis la Targu Mures al cincilea birou din Romania

Ziare.

Noile spatii de birouri ale companiei, din cladirea Multinvest Business Center 2, sunt unele dintre cele mai moderne din oras, cu acces la o serie de facilitati si dotari de ultima generatie.Specialistii Bitdefender de la Targu Mures se vor concentra pe dezvoltarea de software de securitate pentru dispozitive conectate, integrat in dispozitivul Bitdefender BOX, fabricat in tara, la Satu Mare.Echipa mureseana va fi condusa de catre, cu o experienta de 15 ani in cadrul companiei., spune Alexandru Trifan.Pe langa Bitdefender BOX, platforma software pentru securitate IoT este folosita si in parteneriate cu alte companii, un exemplu fiind producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care include in routerele sale protectie pentru dispozitive smart.Deschiderea noilor birouri din Ardeal vine in contextul in care, in ultimii cinci ani, compania a triplat echipele globale pana la circa 1.650 de angajati, dintre care 1.350 lucreaza in Romania in birourile din marile centre universitare.Solutiile de securitate si produsele Bitdefender sunt dezvoltate integral in Romania. Dintre companiile de securitate informatica, Bitdefender are cea mai mare pondere a personalului din cercetare si dezvoltare, de 50% din totalul angajatilor.In cursul anului 2019, Bitdefender are in plan si extinderea spatiilor de birouri din Iasi si Cluj-Napoca, unde lucreaza peste 250 de oameni.In prezent, Bitdefender are 19 birouri in 13 tari, dupa deschiderea de anul trecut a unor sedii proprii in Melbourne, Australia, si Haga, Olanda.