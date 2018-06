Bitdefender, desemnata lider la nivel global de catre una dintre cele mai mari companii independente de consultanta IT

Ziare.

Potrivit raportului Forrester, "clienti isi doresc o suita de solutii de securitate eficienta la blocarea amenintarilor moderne fara sa complice munca echipei de securitate IT. De asemenea, clientii vor sa poata avea incredere in furnizorul lor, atat ca partener strategic, cat si ca protector al datelor."Raportul mentioneaza ca "unul dintre diferentiatorii principali ai Bitdefender este amplitudinea retelei de senzori". Clientii chestionati pentru intocmirea acestei evaluari au raportat "abilitati de preventie peste medie si un impact redus in experienta de utilizare", se mai arata in documentul citat.Raportul mentioneaza ca dintre numeroasele produse de securitate informatica de pe piata, Forrester a inclus in evaluarea sa doar 15 jucatori care au indeplinit trei criterii fundamentale de includere: sa detina o suita de solutii de securitate capabila sa previna, sa detecteze si sa remedieze amenintari informatice, o puternica prezenta pe piata solutiilor de securitate pentru corporatii si un interes deosebit din partea clientilor.Bitdefender are o echipa de peste 600 de ingineri si cercetatori care monitorizeaza in mod constant amenintarile semnalate de reteaua globala de peste 500 de milioane de senzori. Echipa agrega datele ca sa identifice cu precizie tendintele din industrie, facilitand astfel dezvoltarea de noi tehnologii construite in mod special pentru a depista atacuri informatice iminente."Desemnarea noastra ca lider de catre Forrester Wave si scorurile obtinute valideaza perceptia clientilor nostri despre solutiile de securitate pentru companii, aceea ca ofera o solutie integrata si usor de folosit care raspunde pe de-a intregul nevoilor clientilor", spune Harish Agastya, vicepresedinte pentru solutii enteprise la Bitdenfeder.Spre deosebire de distribuitorii traditionali care imbina aplicatii Windows de pre-virtualizare si pre-cloud, Bitdefender GravityZone combina toate serviciile de care au nevoie organizatiile intr-o platforma unica pentru a reduce costurile acestora de construire unui mediu sigur pentru toate statiile de lucru.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru piata rezidentiala si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor hibride.Activitatile de cercetare si dezvoltare derulate in ultimii 16 ani si parteneriatele strategice permit Bitdefender sa ofere clientilor sai solutii de securitate solide si de incredere.