Bitdefender il numeste pe John Stynes in pozitia de director financiar

John Stynes se alatura Bitdefender din functia de CFO al Verifone pentru Europa si Rusia, unde a avut un rol cheie in procesul de transfomare a departamentului financiar, de observatie strategica a businessului si de relatia cu investitorii din Europa. Activitatea sa a permis companiei sa se delisteze de la bursa si sa devina companie privata in august 2018.Anterior, Stynes a fost director financiar adjunct al producatorului de electronice TT Electronics, un business listat pe bursa de la Londra, unde a fost membru de baza al echipei care administreaza relatia cu investitorii, bancile si consiliul de administratie, in contextul dezvoltarii semnificative a companiei. El si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Cisco, punand bazele Cisco Capital and Treasury, implementand procesul de raportare SOX si evoluand pana in pozitia de CFO pentru Europa de Nord, Regatul Unit si Irlanda.", spuneFostul CFO, Niculae Dinca, va continua sa fie parte a echipei de management a departamentului financiar si il va sprijini pe Stynes in perioada de tranzitie. Dinca a condus in ultimul deceniu finantele Bitdefender, o perioada de expansiune sustinuta a businessului, cu multiple runde de finantare din partea investitorilor.Stynes completeaza linia de top management a Bitdefender formata din Florin Talpes, CEO, Bogdan Irina, director operational, Bogdan Dumitru, director tehnic, si Rares Stefan, director de strategie. In ultimii trei ani, compania a dezvoltat semnificativ echipele sale enterprise si corporate din Europa si Statele Unite ale Americii.Bitdefender este o companie de securitate informatica si software antivirus, cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii de protectie impotriva amenintarilor cibernetice pentru 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii destinate securitatii pentru familii si companii, recunoscute si premiate la nivel international. Astazi, tehnologiile Bitdefender sunt integrate in peste 38% dintre solutiile de securitate de pe piata.Mai multe detalii sunt disponibile pe https://www.bitdefender.ro