Numarul amenintarilor informatice va atinge pragul istoric de un miliard. Ransomware creste cu 75%

Fata de perioada similara a anului trecut, dezvoltatorii amenintarilor de tip ransomware, care cripteaza datele utilizatorilor si apoi solicita recompensa in schimbul redarii accesului la acestea, au crescut cu peste trei sferturi numarul acestora.Tintind organizatii mari, institutii de invatamant si infrastructuri critice, ransomware a devenit astfel cea mai profitabila amenintare informatica din istorie, cu incasari de miliarde de dolari in conturile atacatorilor.Miza financiara uriasa face ca dezvoltatorii de ransomware sa isi adapteze constant modelul de business, tehnicile de atac si strategiile.Destructurarea GandCrab de catre autoritati si companiile de securitate informatica, anterior lider al pietei de ransomware cu o cota de piata de peste 50%, a lasat un gol pe care alte grupari infractionale au incercat sa il umple cu noi versiuni de familii de ransomware.In consecinta, fragmentarea pietei in organizatii mai mici va insemna ca piata dezvoltarii de ransomware va deveni si mai rezistenta la eforturile autoritatilor si industriei de securitate de a o desfiinta.A doua cea mai mare crestere, de aproape 50%, o inregistreaza volumul de spam care ajunge in inboxurile utilizatorilor.Numarul de dispozitive smart vandute la nivel global a depasit 22 de miliarde, iar cele mai multe sunt vulnerabile la atacuri informatice simple prin care atacatorii le pot controla de la distanta si le pot adauga in retele de tip botnet.Armata de dispozitive inteligente astfel creata poate da jos infrastructuri critice pentru functionarea internetului si chiar intrerupe temporar serviciile care depind de infrastructuri IT, cauzand pierderi potentiale estimate la 12 milioane de euro pentru angajatorii din Romania pentru fiecare ora in care angajatii acestora nu isi pot desfasura activitatea.Specialistii estimeaza ca numarul gadgeturilor inteligente va ajunge la peste 40 de miliarde pana in 2025, generand un trafic total de aproape 80 de zettabiti de date.Miza de a compromite aceste dispozitive este ridicata pentru ca atacatorii ce controleaza retele de astfel de dispozitive compromise santajeaza proprietarii site-urilor atacate si cer sume importante in schimbul retragerii armatelor pe care le controleaza.In cazul unor magazine online sau site-uri de presa, intreruperea functionarii poate cauza pagube enorme.Chiar daca legiuitorii lucreaza la o modalitate de reglementare a industriei Internet of Things prin introducerea unor standarde minime de securitate, atacatorii vor continua sa faca bani din vulnerabilitatile identificate in diverse gadgeturi pe fondul cresterii numarului de dispozitive.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru familii si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor companiilor.Astazi, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata. Mai multe detalii sunt disponibile pe https://www.bitdefender.ro