Studiu Bitdefender: Una din patru locuinte din mediul urban este smart. Televizoarele inteligente, cele mai folosite

Infectarea cu ransomware blocheaza ecranul televizorului si solicita bani victimei pentru a relua functionarea optima a acestuia.

Atacatorii care gasesc un televizor vulnerabil pot prelua controlul acestuia si se pot folosi de senzorii din aparat (microfon sau camera de filmat) ca sa colecteze sunet si imagine din locuinta proprietarului.

O retea numeroasa de televizoare controlate de la distanta poate fi folosita de infractorii cibernetici pentru a orchestra atacuri de tip DDoS. Aceste atacuri presupun accesarea simultana de catre un numar mare de dispozitive a unei pagini de internet, ceea ce duce la caderea acesteia. Atacatorii cer apoi bani detinatorului siteului ca sa permita reluarea activitatii.

Dispozitivele inteligente detinute de familiile intervievate sunt atat cele traditionale de tipul laptop, tableta, telefon, PC, cat si de generatie noua, precum televizoare smart, ceasuri inteligente, termostate wireless, camere web, sisteme de acces in locuinta, console de jocuri, frigidere, masini de spalat si aparate de aer conditionat conectate la internet, intrerupatoare si instalatii de iluminat, prize sau senzori de miscare.Televizorul smart este prezent in una din trei locuinte de la oras, fiind cel mai raspandit dispozitiv dupa smartphone, laptop si tableta, dar si cel mai intens folosit dispozitiv conectat, chiar mai des decat terminale traditionale desktop, camere de supraveghere a bebelusilor si ceasuri inteligente.Patru din zece posesori de smart TV spun ca folosesc dispozitivul pentru a naviga pe internet, pe langa vizionarea programelor TV prin cablu, insa mai putin de o treime folosesc o solutie de securitate menita sa ii protejeze de amenintari informatice. Desi utilizeaza zilnic un smart TV, jumatate dintre proprietarii acestora spun ca nu au actualizat vreodata sistemul de operare al acestuia, cei mai multi invocand drept motive faptul ca nu au timp (40%), nu stiu cum (23%) sau nu inteleg rostul acestor update-uri (18%).In absenta oricaror forme de protectie, smart TV-urile sunt predispuse la numeroase riscuri de securitate, printre care furt de date personale, invadarea vietii private sau atacuri informatice transfrontaliere:", spuneIn consecinta, 46% dintre romani se arata ingrijorati ca un eventual atacator ar putea prelua oricand controlul dispozitivelor inteligente pe care le folosesc zilnic, conform unui studiu realizat anterior.In luna februarie, specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o retea de zeci de mii de gadgeturi inteligente, controlate de la distanta de catre atacatori, capabila sa contamineze rapid orice device vulnerabil si sa spioneze viata privata a victimei.Investigatia asupra HNS a aratat un nivel crescut de complexitate si noutatea furtului de informatii personale, ideale pentru santaj. Reteaua controlata de atacatori ajunsese la peste 45.000 de terminale infectate, din peste 100 de tari.Studiul iSense Solutions a fost realizat in 2017 la comanda Bitdefender pe un esantion reprezentativ de 311 respondenti din Romania. Marja de eroare este de +/-5,5% la un nivel de incredere de 95%.In luna aprilie, Bitdefender a lansat pe piata locala Bitdefender BOX , dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate la internet.Bitdefender BOX ofera un sistem avansat de protectie a datelor, bazat pe analiza in timp real a traficului de internet, si pe mecanisme de corelare a incidentelor de securitate cibernetica, care avertizeaza asupra amenintarilor periculoase si blocheaza incercarile atacatorilor de a invada viata personala.