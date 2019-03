Top 3 aparate foto profesionale NIKON 2019

Nikon D810

Compania realizeaza, printre altele, camere foto, lentile, binocluri si microscoape si alte produse asociate domeniului opticii, mentinandu-si de-a lungul anilor standardele la cel mai inalt nivel.Prin urmare, daca doresti sa-ti imbunatatesti echipamentul foto, ori daca esti pe punctul de a face tranzitia de la un aparat digital la un DSLR, produsele Nikon sunt o solutie demna de luat in calcul.In functie de nevoile tale, poti alege dintre aparatele de calitate Nikon unul care sa iti satisfaca cerintele de performante si pret.In continuare vei gasi o comparatie intre trei modele DSLR: D810, D7200 si D5300.Potrivit mai ales fotografilor profesionisti, care folosesc aparatul foto zi de zi in munca lor, acest body are o rezolutie de 36.3 MP si un senzor full frame, ce garanteaza o calitate foarte buna a imaginii.Nici clipurile video realizate nu vor fi sub asteptari, deoarece Nikon D810 poate filma la rezolutieFull HD (1920 x 1080) . Datorita sensibilitatii ISO foarte ridicate, de pana la 51200, vei putea obtine cadre clare chiar si in medii cu luminozitate slaba.Cei ce doresc sa fotografieze obiecte in miscare, la ture foto in natura sau la evenimente sportive se vor bucura de functia de autofocalizare.Tot in aceste situatii este utila si fotografierea in rafala, aparatul putand trage cinci cadre pe secunda la rezolutie maxima.Tot un aparat DSLR pentru profesionisti, D7200 are o rezolutie de 24 MP si un senzor crop 1,3 x - 2x.La capitolul inregistrare video, acesta poate filma la rezolutie Full HD, fiind un instrument versatil cu care poti realiza atat cadre foto, cat si clipuri video de buna calitate.La fel ca modelul de mai sus, D810, si Nikon D7200 are performante bune in lumina slaba, cu un ISO ce poate fi setat pana la valoarea de 25600.La valori ale sensibilitatii ISO de pana la 3200 pozele vor iesi fara zgomot de imagine. Focalizarea este aproape instantanee, iar daca vrei sa fotografiezi in rafala, poti face asta chiar si la 6 cadre pe secunda.Nikon D7200 cantareste 765 grame fara baterie, ceea ce-l face un aparat cu care poti trage din mana.Cel mai ieftin dintre cele trei aparate foto luate in discutie, D5300 este varianta optima daca iti doresti sa treci de la un model digital la un DSLR.Avand 24 MP si rezolutie Full HD la filmare, D5300 realizeaza fotografii de o calitate uimitoare.Chiar daca in luminozitate scazuta performantele nu vor fi aceleasi cu cele ale aparatelor foto de mai sus, body-ul compenseaza prin autofocusul in 39 de puncte, care urmareste obiectele in miscare si prin functia de localizare GPS.Poti face fotografii in rafala cu o frecventa de 5 cadre pe secunda la rezolutie maxima.Cu o masa de 530 de grame cu tot cu baterie, acest aparat foto se preteaza la ture foto in care nu este neaparat nevoie sa cari monopiedul cu tine.Din moment ce mai sus sunt prezentate doar body-urile, este clar ca vei avea nevoie si de unul sau mai multe obiective. Ai nevoie de unul cu montura Nikon, pentru ca nu toate obiectivele de pe piata sunt compatibile intre ele.Acum, ca ai aflat prin ce se deosebesc aceste trei modele, nu ramane decat sa le testezi intr-un showroom, pentru a te convinge de calitatile lor.Pe toate le vei putea conecta la smartphone-ul tau prin functii ca Wi-Fi sau NFC, in scopul de a putea distribui fotografiile catre prieteni.