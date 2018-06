Aplicatia care da cosmaruri politicienilor. A fost gandita drept arma contra coruptiei

Ziare.

Acum aproape un an scriam despre o aplicatie numai buna daca vrei sa afli cine e corupt dintre cei care te conduc. Aplicatia e o extensie pentru Google Chrome si a fost creata pentru brazilieni. Aceasta avea informatii detaliate despre membrii Guvernului, ai Parlamentului si nu numai, fiind creata in urma celui mai mare scandal de mita din Brazilia.Nici ai nostri nu sunt usa de biserica, dar asta stiam deja de multa vreme. Toti incearca sa se scape, doar ca nu prea le iese asa cum ar vrea si mai apar condamnari, unele chiar cu executare.Brazilienii sunt din nou un exemplu pe care sa-l urmam, deoarece acestia au o aplicatie de mobil care se dovedeste a fi foarte utila pe masura ce alegerile se apropie."E o imbinare perfecta de creativitate si de utilitate si reuseste sa aduca puterea inapoi in mainile oamenilor", a declarat Jay Morgan, presedintele juriului Cannes Lions Mobile si director de inovatie la The Monkeys, din Australia. Aplicatia a castigat marele premiu al competitiei Cannes Lions, dar si un alt Leu de aur.