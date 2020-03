Aplicatia de pontaj & HR iFlow ofera sprijin companiilor afectate de coronavirus

Orele suplimentare sunt calculate automat conform legislatiei

Condica de prezenta se completeaza automat cu ora de intrare si iesire a fiecarui angajat si poate fi tiparita pentru toti angajatii sau pentru fiecare departament

Angajatii pot adauga certificatul medical pentru concediul medical direct in aplicatie, fara a mai fi nevoie sa se prezinte la sediul companiei

Daca este cazul, angajatii pot adauga certificatul de concediu medical pentru carantina direct in aplicatie

Din pacate, aceste planuri includ si somajul tehnic, desfiintarea posturilor sau alte masuri drastice care vor afecta angajatii intr-un mod negativ.Acum, mai mult ca niciodata este important sa sustinem afacerile mici, locale pentru ca ei o sa fie cei mai afectati.Dezvoltatorii aplicatiei de pontaj & HR, iFlow s-au hotarat sa vina in ajutorul companiilor pe cat se poate.Asadar, s-au hotarat sa ofere acces complet gratuit, timp de 3 luni in aplicatie tuturor companiilor noi inregistrate care lucreaza de acasa, in speranta ca tot mai multe firme vor lua aceasta decizie.Companiile care doresc sa beneficieze de perioada de gratuitate trebuie sa trimita un email echipei cu textul "Home Office".Pentru cei care nu isi permit sa isi desfasoare activitatea de acasa, echipa iFlow a decis sa prelungeasca termenul de plata la 30 de zile, daca este nevoie, pentru abonamentul aplicatiei.Pentru a beneficia de acest lucru este nevoie sa trimiti un email echipei prin care sa precizezi ca doresti extinderea perioadei scadente.Este bine de mentionat ca toate companiile noi inregistrate in iFlow beneficiaza de o perioada de testare de 30 de zile, gratuit.Ca masura de preventie impotriva raspandirii coronavirusului, companiile cu peste 99 de angajati din sectorul de stat sunt obligati sa decaleze programul de lucru al acestora.Programul de incepere a lucrului ar trebui stabilit in trei intervale orare - o parte dintre angajati de la ora 8:00, alta parte de la ora 9:00 si o alta parte de la ora 10:00, iar plecarea de la serviciu sa fie si ea decalata.Aceasta masura a fost luata pentru a reduce aglomerarea transportului public. Desi este o masura obligatorie doar pentru sectorul de stat, momentan, sansele sunt foarte mari sa fie impusa si sectorului privat.Cand ai peste 99 de angajati si este necesar sa decalezi programul de lucru, in fiecare zi, poate deveni dificil sa pastrezi o evidenta corecta a orelor muncite. Aplicatia iFlow te ajuta sa faci acest lucru rapid, usor si mai ales corect.Pontajul iFlow poate fi realizat pe baza unei planificari a programului de lucru sau pe baza pontajului real, cu cartele RFID sau de pe telefon/PC/laptop.Chiar si in aceasta perioada este important sa ne pastram organizarea in companie si procesele de munca sa se desfasoare, pe cat posibil, la fel ca inainte.De aceea, procesul de pontaj continua si prezenta angajatilor la locul de munca trebuie inregistrata, la fel ca inainte.Toate companiile care isi doresc sa iasa cu bine din criza economica care va urma, trebuie sa invete sa se adapteze. Este momentul sa inteleaga ca digitalizarea nu mai este o chestiune de alegere, este o nevoie.Pastreaza-ti angajatii pentru procesele de munca cu adevarat importante, in care resursa umana este vitala si digitalizeaza task-urile de munca repetitive cu ajutorul aplicatiei iFlow:Chiar daca ai decis ca angajatii tai sa lucreze de acasa este necesar sa le inregistrezi timpul de munca si sa pastrezi condica de prezenta care sa evidentieze aceste detalii.In iFlow poti face acest lucru foarte simplu, iti poti crea un eveniment numit Home Office, iar angajatii il pot utiliza in fiecare zi de munca de acasa.Mai mult, in momentul pontarii, aplicatia inregistreaza locatia exacta de unde s-a facut pontarea, pentru fiecare angajat. In felul acesta, poti verifica usor daca salariatii isi respecta orele de munca si daca au ramas acasa.Te poti bucura de un mod automatizat de a tine evidenta timpului muncit de catre salariati, gratuit timp de 3 luni, daca angajatii tai muncesc de acasa si cu posibilitatea de prelungire a termenului de plata pentru restul companiilor.