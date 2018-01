Aplicatii de Android pe care nu trebuie sa le instalezi

Ziare.

Ce face o aplicatie de telefon de nedescarcat pentru noi? Avem cateva criterii in minte si nu ne bazam doar pe faptul ca nu ne-ar placea noua.O aplicatie trebuie sa fie proasta. Proasta cu adevarat. Acest lucru inseamna ca are o grafica execrabila, se misca foarte prost, are un titlu mult prea optimist si un continut plictisitor, e prea populara pentru ceea ce face sau pur si simplu e o minciuna.De asemenea, luam in calcul si aplicatiile care va umplu de reclame in timp ce jucati, ceea ce strica total experienta.Iata cele sase aplicatii pe care ar trebui sa le evitati pe Android, mai ales ca aveti sansa sa le descoperiti foarte populare in Play Store.