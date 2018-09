Caldo Privat Security - cum se impaca serviciile de securitate cu realitatea virtuala?

Ziare.

com

Vorbim despre facilitarea unei interactiuni personalizate, indiferent de dispozitiv sau de metoda.Acest tip de interactiune si comunicare este cu atat mai necesara, atunci cand intra in discutie notiuni precum securitatea si protectia individului.Plecand de la aceste nevoi esentiale ale fiintei umane, compania Caldo Privat Security a inteles ca serviciile profesioniste de paza si protectie pe care le pune, de peste 10 ani, la dispozitia clientilor sai, trebuie completate cu aceasta interactiune digitala.Cum se impaca serviciile de securitate cu realitatea virtuala? Foarte bine, spunem noi! Dovada in acest sens o constituie recenta aplicatie VR (Virtual Reality) dezvoltata pentru Caldo Privat Security, care constituie o parte din trend-ul de digitalizare al companiei.Am tradus dorinta noastra de extindere a relatiei business-client bazata pe incredere, transparenta si comunicare eficienta - in aceasta aplicatie ce prezinta compania si diversele servicii oferite in VR, sub forma unor panorame 360.Aplicatia de realitate virtuala pune la dispozitie informatii edificatoare, bine structurate si prezentate intr-o maniera grafica atractiva, privind serviciile Caldo (paza si control acces, situatii de urgenta, monitorizare si interventii, transport valori, garda de corp VIP, supraveghere video permanenta etc.).Iar exemplificarile vizuale VR insotite de note explicative relevante reprezinta cea mai buna metoda de comunicare cu partenerii si clientii nostri.De asemenea, aplicatia permite si vizualizarea unor cazuri concrete in care serviciile Caldo Privat Security au fost solicitate de catre clientii companiei, din diverse domenii de activitate precum evenimente sportive, culturale, educationale etc.Caldo Privat Security are o experienta ampla in furnizarea de servicii de securitate in cadrul a diverse evenimente, facand fiecare experienta sa conteze prin asigurarea unui mediu sigur, ce permite persoanelor prezente sa se bucure de fiecare moment.Mai multe despre echipa Caldo Privat Security puteti afla accesand acest link sau vizitand pagina oficiala de Facebook