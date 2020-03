Ce este Zoom, aplicatia care a salvat o multime de locuri de munca in ultimele saptamani

Ziare.

Zoom este o aplicatie care permite realizarea unor conferinte video ce a capatat o popularitate foarte mare dupa ce milioane de oameni au inceput sa lucreze de acasa, informeaza The Guardian O multime de angajati au inceput sa o foloseasca pentru a-si putea continua activitatea. De asemenea, aplicatia mai este folosita de scoli sau gradinite, dar si de psihologi. Totul pentru a continua viata cat de normal se poate in conditiile date.In versiunea gratuita a aplicatiei, conferintele video 1:1 sunt gratuite indiferent de durata acestora. In schimb, cele de grup sunt gratis doar pentru 40 de minute.Pentru abonamentele platite, in functie de planul tarifar ales, intr-o conferinta video pot participa pana la 500 de persoane.Avantajul abonamentelor platite este ca video conferintele pot fi inregistrate si stocate pe un server cloud.Pentru abonamentul Pro este nevoie de o singura gazda, care sa plateasca 14.99 de dolari pe luna. In schimb, abonamentul Business necesita 10 gazde, care sa plateasca 19.99 dolari pe luna, iar cel Enterprise are nevoie de 50 de gazde care sa plateasca 19.99$ dolari pe luna.In ultimele doua versiuni, cei de la Zoom ofera inclusiv transcrierea discutiilor urcate in cloud.Aplicatia Zoom a fost lansata in 2011 si este evaluata la 29 de miliarde de dolari.C.S.