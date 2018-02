Cel mai simplu mod in care vezi ce aplicatii te spioneaza si le opresti ca sa nu mai stie unde esti

Ziare.

Daca tii la viata ta privata, ar fi bine sa stii cum afli aplicatiile care iti folosesc locatia si cum dezactivezi respectiva functie.Ai fi uimit cate dintre aplicatiile pe care le ai instalate pe telefon au acces la locatia ta. E plin Internetul de titluri dramatice de forma "Aplicatia asta iti urmareste fiecare miscare!". Partea trista este ca, cel putin in acest caz particular, acele titluri sunt corecte.In momentul in care ai un smartphone in buzunar, e bine sa te interesezi de blocarea accesului aplicatiilor la locatia ta. Daca nu aloci timp acestui proces, sa nu fii socat ca incepi sa vezi reclame legate de cazari in Sinaia pentru ca te-ai oprit o ora la o pizza de la Bucuresti la Brasov, acesta fiind un scenariu fericit.