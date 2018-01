Cele mai bune aplicatii care-l invata limba romana pana si pe ministrul Educatiei

Ziare.

com

Valentin Popa a fost ironizat pana acum pentru ca a folosit cuvantul "pamblica", aceasta fiind forma incorecta. Nu este nici primul, nici ultimul politician care sa greseasca, dar in cazul lui e un pic mai grav. El este rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava din primavara anului 2012.Si daca tot a avut un debut atat de "furtunos", urmeaza un mandat mai lung sau mai scurt in care cu siguranta ne va "bucura" si cu alte gafe.Daca scoala nu a reusit sa isi spuna cuvantul in privinta regulilor gramaticale, anumiti oameni vor sa schimbe acest lucru. Astfel, au aparut tot felul de site-uri si de aplicatii pentru telefon menite sa imbunatateasca nivelul de cunostinte gramaticale al romanilor.Site-urile sunt varianta, a la anii 2000, dar sigura. Ele te vor ajuta negresit, indiferent de nelamuririle pe care le ai.