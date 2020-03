Cum sa comunici de la distanta cu cei apropiati: 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video si conferinte on-line

Ziare.

com

Am facut o lista cu 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video care te pot ajuta sa ramai in legatura cu ceilalti si sa-ti faci treaba (daca lucrezi de acasa).este cea mai buna optiune pentru utilizatorii Apple care vor sa vorbeasca si sa se vada cu cei apropiati. Daca ai un iPhone, iPad sau un Mac, poti initia un apel video cu oricine din lista ta de contacte care detine, la randul sau, un astfel de dispozitiv. Aplicatia este usor de utilizat; fiind realizata special pentru gadget-urile Apple, te vei bucura de o experienta aproape fara probleme. Doar conexiunea la Net iti poate da batai de cap. Dar chiar si-atunci, poti opta pentru varianta audio a apelului. De asemenea, odata cu iOS 12, varianta sistemului de operare lansata in 2018, FaceTime are o noua functie: Group FaceTime, prin intermediul careia poti vorbi cu pana la 32 de persoane in acelasi timp.Aplicatiaeste una dintre cele mai populare din lume. Cu peste 2 miliarde de utilizatori la nivel global, este de ceva vreme cel mai folosit canal de comunicare cu familia si prietenii aflati la distanta. Poti trimite contactelor din telefon mesaje scrise, individuale sau pe grupuri, poti face apeluri audio si video, poti trimite fisiere etc. Principalul avantaj al aplicatiei este ca deja multa lume e obisnuita sa o foloseasca. Cei care abia acum o descopera nu trebuie sa-si faca griji: le va fi usor sa se descurce, deoarece e foarte intuitiva. WhatsApp are si o versiune de desktop - asta doar daca vrei sa fii la curent cu discutiile cand folosesti laptopul. In plus, mesajele sunt criptate end-to-end, ceea ce inseamna ca doar destinatarul si expeditorul le pot citi.Daca folosesti foarte mult Facebook, atunci poate ca(aplicatia de mesagerie desprinsa din reteaua sociala) iti va fi mai la indemana. Si nu doar pentru mesajele scrise, ci si pentru apelurile video sau audio. De asemenea, este utila si pentru cazurile in care vrei sa vorbesti cu o persoana care se afla in lista ta de prieteni, dar careia nu vrei sa-i dai numarul de telefon.este o unealta buna atat pentru uz personal, cat mai ales profesional. Permite apeluri video, apeluri audio, mesagerie scrisa, transfer de fisiere si inregistrari. Poate fi folosita de pe telefoanele cu Android si iOS, pe dispozitivele cu Windows, dar si din browser. De asemenea, este compatibila cu boxa inteligenta Alexa si consola Xbox. Aplicatia este utila si pentru intalnirile de business sau pentru sedintele cu colegii, caci permite accesul a 50 de utilizatori in acelasi apel video. De asemenea, poti inregistra sau poti obtine o transcriere automata a discutiei.te ajuta sa organizezi conferinte video si audio, sa trimiti mesaje scrise, dar si sa organizezi webinarii. Este compatibila cu dispozitive mobile, desktop-uri, laptopuri si sisteme home-cinema. Aplicatia are un abonament gratuit, care permite accesul simultan pentru 100 de participanti la o conferinta si discutii unu-la-unu nelimitate, dar limiteaza durata unei intalniri la care participa mai mult de doua persoane la 40 de minute. Pentru cei care au nevoie de mai mult, sunt disponibile abonamentele pentru IMM-uri (15 dolari per gazda) si pentru corporatii (20 de dolari per gazda). Zoom este cea mai buna optiune pentru discutiile profesionale.Pentru companiile care folosesc suita de aplicatii Office 365,aduce intr-un singur loc mesageria instant, conferinte si apeluri video/audio, precum si aplicatiile Word, Excel si PowerPoint. Este ca un hub de lucru. Daca ai instalat deja pe laptopul de munca Office 365, atunci cu siguranta ai si Teams. Ceilalti pot accesa versiunea gratuita sau pot beneficia de pachetul de test, care dureaza sase luni, numit Office 365 E1, pentru firmele care nu au inca licenta. Altfel, planul tarifar al Office 365 care include si Teams costa 5 dolari pe luna pentru fiecare utilizator.de la Google este o unealta buna pentru conferinte video, care e integrata in suita de aplicatii G Suite. Permite utilizatorilor sa intre in apelul video prin intermediul unui link pe care il poti genera direct din Google Calendar sau prin aplicatia dedicata.este serviciul de comunicatii al gigantului IT, care le permite utilizatorilor sa scrie mesaje si sa tina conferinte, atat cu colegii de munca, cat si cu cei din afara organizatiei. Exista un abonament gratuit, dar daca ai nevoie de mai multe functii, poti trece la planul tarifar de business.iti permite sa te joci (si sa te vezi in acelasi timp) cu prietenii tai jocuri populare precum Trivia sau Heads Up!. Aplicatia a devenit foarte populara din martie incoace si este disponibila pentru dispozitivele cu iOS, Android, MacOS si Chrome.Daca vrei sa trimiti un video cuiva, poti folosi aplicatia Marco Polo, care permite crearea si trimiterea de clipuri atat unei singure persoane, cat si unui grup. Spre deosebire de Snapchat, aceasta iti salveaza toate creatiile (proprii si ale altora), astfel incat poti revedea conversatiile. In plus, ofera destul de multe unelte de editare, inclusiv filtre amuzante.