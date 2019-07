E amuzant sa ne imbatranim cu FaceApp, dar ce face aplicatia cu datele noastre? Iata recomandarile specialistului

E amuzant sa te vezi imbatranit/a;

Modul in care se realizeaza imbatranirea e realistic - adica iti pastreaza destule trasaturi faciale incat sa fii recognoscibil/a;

E cool sa fii in #trending si sa faci ce fac si altii.

Partajarea datelor utilizatorilor FaceApp

- companiilor care fac deja parte din grupul de firme de care apartine si FaceApp, dar si cu toate firmele care vor face pe viitor parte din grup;

- unor terte parti in scopuri publicitare.

Deja datele noastre se afla in mainile proprietarilor aplicatiilor pe care le folosim, asa ca intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem cu toti este: merita sa le dam informatii despre noi si celor de la FaceApp, doar ca sa ne bucuram de o distractie de moment?

Recomandarile specialistului

Ziare.

com

FaceApp foloseste o tehnologie numita "retea neurala", bazata pe Inteligenta Artificiala, prin care modifica digital fotografiile.Ea contine si alte filtre, in afara de cel de imbatranire. Iti poate pune breton sau un zambet pe fata ori te poate "transforma" intr-o persoana de sex opus.Pozele "imbatranite" au devenit de curand un fenomen in social media (doar pe Instagram, hashtagul #faceapp a fost folosit pana acum de peste 370.000 de ori ) din trei motive principale:Dar, ca orice aplicatie, FaceApp are termeni si conditii, respectiv o politica de confidentialitate, la e bine sa fim atenti putin, inainte sa ne decidem daca merita sa facem parte din aceasta distractie de moment.Insa inainte de a trece la aceste detalii, mentionam ca Wireless Lab este compania care a creat-o , care are sediul in Rusia si este condusa de Yaroslav Goncharov. Punctul al treilea din politica de confidentialitate ofera cateva detalii despre conditiile si modul in care datele utilizatorilor pot fi partajate.Pe scurt, FaceApp sustine ca nu partajeaza datele utilizatorilor (care includ, printre altele, cookie-uri, informatii despre logare, despre locul in care folosesti aplicatie, date de identificare a dispozitivelor, modul in care folosesti aplicatia etc.) fara ca acestia sa isi dea acordul, cu exceptia:Politica de confidentialitate mai precizeaza ca FaceAppindeparta acele date care pot identifica utilizatorul sicombina informatiile despre utilizator cu altele relevante, pastrandu-le totusi identitatea secreta, pentru a le partaja cu altii.De asemenea, aplicatia partajeaza date si cu alte servicii, daca utilizatorul isi da acordul.O alta chestiune care atrage atentia este faptul ca,. Totusi, cumparatorul e obligat sa pastreze aceiasi termeni si conditii.Mai ales in conditiile recentelor scandaluri cu "scurgeri" de date parole ajunse la hackeri si intelegerea modului in care unele servicii se folosesc de ceea ce facem in mediul online pentru a ne influenta opiniile politice (vezi scandalul Cambridge Analytica ).Prin urmare, l-am rugat pe Bogdan Botezatu, senior e-threat analyst la Bitdefender, sa ne faca cateva recomandari pentru cazuri de acest fel.".