Europenii au cheltuit anul trecut peste 11 miliarde de dolari pe jocuri si aplicatii mobile

Compania de analiza Sensor Tower a publicat un studiu privind consumul de aplicatii si jocuri mobile pe piata europeana, care arata o crestere importanta a cheltuielilor cu aceste produse.In total, in cadrul celor doua mari magazine oficiale de jocuri si aplicatii mobile, App Store si Google Play, europenii au investit anul trecut 11,2 miliarde de dolari. Suma este cu 18.9% mai mare decat cea inregistrata in 2018.Europenii nu sunt insa cei mai avizi consumatori ai acestei piete. Cifra reprezinta doar 13,5% din cele 83 miliarde de dolari generate la nivel global.Decalajul dintre cele doua platforme nu este la fel de mare in Europa, ca la nivel global. App Store a generat si aici mai multi bani (6 miliarde dolari), insa Google Play a fost destul de aproape (5,2 miliarde dolari).In ceea ce priveste numarul download-urilor, europenii au realizat 24,1 miliarde de instalarii pe telefoane si tablete, cu 7,2% mai mult decat in urma cu un an. Aici, Google Play este lider detasat, cu 73,1% din toate download-urile.Tinder, Netflix si YouTube, in aceasta ordine, sunt aplicatiile in care europenii au investit cei mai multi bani. Cele mai descarcate aplicatii au fost WhatsApp, Instagram si Facebook Messenger.