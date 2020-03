KeysFin lanseaza aplicatia mobila KeysFinder, cu informatii gratuite despre business-urile romanesti

Ziare.

Aplicatia KeysFinder ofera accesul rapid la informatii cheie precum o serie de indicatori de solvabilitate, lichiditate, profitabilitate sau detalii despre proceduri de insolventa si dosare in justitie, care vin in completarea datelor cu caracter general despre entitatile economice din Romania., a declarat, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.Aplicatia KeysFinder ofera acces la date agregate din surse multiple, direct pe dispozitivele mobile, care ruleaza pe platformele IOS si Android.Utilizand aplicatia, reprezentantii mediului de business pot verifica clientii, furnizorii sau competitorii si pot identifica din timp eventualele probleme, reducand si evitand in acest mod riscurile care pot aparea in derularea unui contract comercial.KeysFinder pune la dispozitie informatii din surse multiple, centralizand date despre companiile locale, din ultimii trei ani, de la Registrul Comertului, Ministerul de Finante, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Monitorul Oficial, Ministerul Justitiei si portalul public al Guvernului Romaniei.Mai mult, datele centralizate sunt usor de parcurs si asimilat, interpretarea acestora si modul de afisare fiind un rezultat al experientei vaste a echipei de analisti KeysFin , care a pregatit pana acum mii de analize pentru companiile din Romania.Sectiunile aplicatiei sunt: Informatii Generale, Financiar, Grafice, Risc, Industrie, Juridic si Incidente de Plata.In cadrul acestor sectiuni pot fi vizualizate date cheie despre o serie de indicatori de solvabilitate, lichiditate si eficienta, profitabilitate si productivitate, proceduri de insolventa, dosare in justitie, informatii financiare, datorii la bugetul de stat, pozitionare in sector, precum si un sumar macroeconomic.Cea mai mare parte a informatiilor oferite sunt gratuite pentru cei care isi creeaza un cont in aplicatie, iar informatiile complexe furnizate contra cost sunt semnalizate prin butonul "Cumpara", creditele necesare fiind precizate in dreptul butonului - intre 1 si 20 de credite pentru fiecare actiune contra cost.In ceea ce priveste costul creditelor, utilizatorii pot achizitiona 40 de credite pentru 5 euro, 60 de credite pentru 7 euro sau 90 de credite pentru 10 euro.Totodata, pe viitor utilizatorii vor primi credite gratuite in contextul campaniilor si promotiilor anuntate in aplicatie sau daca recomanda aplicatia si altor utilizatori.In 2018, in Romania existau aproape 734 mii companii nefinanciare, iar, dintre acestea, aproape 700 reprezinta companii mari (care genereaza o cifra de afaceri cumulata de aproape 670 de miliarde de lei, 43% din total si angajeaza 23% din forta de munca), aproximativ 8.900 sunt companii medii (cu o cifra de afaceri de 335 miliarde de lei, 21,7% din total si aproape 29% dintre angajati), 48,2 mii sunt companii mici (cu o cifra de afaceri cumulata de 331 miliarde de lei, 21,4% din total si 26% din forta de munca), iar restul de 676 mii sunt microintreprinderi (cu o cifra de afaceri cumulata de 210 miliarde lei, 13,6% din total si 22% dintre angajati).Desi in ultimii 10 ani, potrivit datelor furnizate de studiul anual KeysFin - Conditiile de Business din Romania, cifra de afaceri a companiilor locale a fost mai mare cu 82%, datoriile comerciale (intre companii) s-au majorat si ele cu peste 50%, iar platile restante ale companiilor nefinanciare au crescut cu 12,4% fata de 2009, la 90,5 miliarde de lei in 2018 (56% dintre acestea au reprezentat plati restante catre furnizori).In contextul actual al epidemiei de coronavirus, ce impacteaza deja economia locala si mondiala, analistii KeysFin atrag atentia asupra riscurilor cauzate de platile restante sau intarziate precum si de alte probleme financiare sau juridice ale unor companii locale, recomandand o atentie sporita in ceea ce priveste deciziile de business luate in perioada urmatoare.Pentru 2019 estimam o crestere marginala a indicatorilor de indatorare (datoriile comerciale la peste 317 miliarde lei, platile restante la peste 91,5 miliarde lei) urmata de o majorare accentuata in 2020 in urma impactului COVID-19 la nivelul economiei reale.Aplicatia KeysFinder este deja disponibila in PlayStore, pentru dispozitivele care ruleaza versiuni incepand cu Android 6 si va fi in curand disponibila si in AppStore.