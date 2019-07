Liderul democratilor din Senatul SUA cere FBI sa investigheze aplicatia FaceApp

Ziare.

Intr-o scrisoare postata pe Twitter, Schumer a afirmat ca este ingrijorator ca datele personale ale americanilor ar putea ajunge "la o putere straina ostila", relateaza BBC.In ultimele zile au existat ingrijorari cu privire la politica de confidentialitate a aplicatiei care este detinuta de o companie din Rusia.FaceApp a negat acuzatiile.Wireless Lab, o companie din Sankt Petersburg care detine aplicatia, a informat ca nu pastreaza fotografiile si ca nu aduna datele, ci doar incarca anumite fotografii selectate de utilizatori pentru a le edita."Desi cea mai mare parte a echipei este localizata in Rusia, datele utilizatorilor nu sunt transferate in Rusia", se arata intr-un comunicat al companiei trimis site-ului TechCrunch.Schumer a cerut totusi ca FBI si Comisia Federala pentru Comert sa investigheze FaceApp."Am ingrijorari serioase privind atat protejarea datelor care sunt colectate, precum si privind faptul ca utilizatorii nu sunt constienti cine are acces la datele lor", se arata in scrisoare.Apelul lui Schumer vine dupa ce Comitetul National Democrat ar fi cerut candidatilor la alegerile din 2020 sa nu foloseasca aplicatia.Aplicatia are in jur de 80 de milioane de utilizatori la nivel global.Citeste si E amuzant sa ne imbatranim cu FaceApp, dar ce face aplicatia cu datele noastre? Iata recomandarile specialistului