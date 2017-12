N-ai apucat inca sa trimiti felicitari de Anul Nou? Iata niste aplicatii care te vor ajuta

Ziare.

Toata lumea da mesaje de Anul Nou , dar inspiratia nu ne loveste mereu atunci cand ar trebui, arata Playtech.ro.Pentru a nu fi prins in impas la trecerea in noul an, am creat o lista cu aplicatii pentru felicitari de Anul Nou.Ce-i important si ar trebui sa tii minte e ca gestul conteaza mai mult decat mesajele pompoase. Fii sincer in urare si ceilalti vor aprecia.Cei care vor sa trimita felicitari de Anul Nou celor dragi, pot folosi aplicatia "Mesaje de Anul Nou 2017". Este o aplicatie rudimentara, disponibila pe Android, care contine mai multe liste cu mesaje pentru prieteni, rude, sau persoanele iubite.Copiezi un mesaj si apoi il lipesti in aplicatia de mesagerie pe care o folosesti cel mai des. Cel mai probabil va fi Facebook Messenger. Nu are cea mai frumosa interfata, dar ai cateva zeci de mesaje de Anul Nou din care poti alege.