O aplicatie de mobil gratuita sprijina lupta impotriva COVID-19. Ai instalat-o?

Aplicatia mobila utilizeaza puterea comuna de procesare a smartphone-urilor pentru a efectua calcule complexe intr-un ritm mult mai rapid decat in mod traditional.a afirmatDreamLab este o aplicatie premiata, dezvoltata de catre Fundatia Vodafone Australia, care ofera oricarui posesor de telefon inteligent o modalitate usoara de a sprijini cercetarea in domeniul cancerului.Incepand de astazi, in aplicatie a fost inclus Corona-AI, un nou proiect care va folosi aceeasi tehnologie pentru a ajuta la lupta impotriva raspandirii coronavirusului., a spusCercetatorii estimeaza ca proiectul ar putea grabi accesul la medicamente eficiente si ar permite elaborarea de tratamente adaptate impotriva acestei boli infectioase.a declarat, care conduce cercetarea.1. Identificarea de medicamente existente si molecule din alimente cu proprietati anti-virale2. Optimizarea combinatiilor dintre aceste medicamente si molecule alimentare cu proprietati antivirale pentru o crestere a rezistentei impotriva infectiilor cu coronavirusIn timp ce o cercetare traditionala ar putea dura ani de zile, abordarea DreamLab, care se bazeaza pe procesoare mobile si tehnologie cloud, poate reduce drastic timpul necesar pentru a analiza cantitatea uriasa de date existe.Un computer care functioneaza 24 de ore pe zi ar avea nevoie de zeci de ani pentru a prelucra datele, in timp ce o retea de 100.000 de telefoane inteligente care ruleaza peste noapte ar putea rezolva calculele in doar cateva luni.In acest moment, aplicatia este disponibila in Romania, Australia, Italia, Noua Zeelanda, Spania si Marea Britanie, urmand ca alte tari sa se alature in saptamanile urmatoare.DreamLab poate fi descarcata din App Store sau Google Play Store.Pentru ca aplicatia sa functioneze in limba romana, utilizatorii trebuie sa aiba telefonul setat pe aceasta limba inaintea descarcarii aplicatiei.Orice utilizator poate descarca aplicatia in mod gratuit, insa, odata instalata, aceasta genereaza trafic de date.DreamLab nu are acces la informatiile utilizatorilor.Mai multe informatii sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro/dreamlab/ DreamLab va fi disponibil incepand cu 27 aprilie 2020 in Portugalia, Ghana, Africa de Sud, Lesoto, Germania si, incepand cu 1 iunie 2020, in Irlanda, Grecia, Turcia si Albania.se afla in centrul unei retele de programe de investitii sociale globale si locale.Programul Connecting for Good al Fundatiei Vodafone combina actiunile caritabile cu tehnologia pentru a face diferenta in lume.Vodafone Foundation este o institutie de caritate independenta inregistrata in Marea Britanie cu charity number 1089625.este una dintre cele mai importante universitati din lume. 17.000 de studenti si 8.000 de angajati ai Colegiului extind frontierele cunoasterii in domeniile stiintei, medicinei, ingineriei si afacerilor si isi transforma descoperirile in beneficii pentru societatea noastra.Potrivit Times Higher Education, Imperial College London este cea mai internationala universitate din Marea Britanie, avand legaturi academice in peste 150 de tari.Reuters a numit Colegiul drept cea mai inovatoare universitate din Marea Britanie datorita culturii sale antreprenoriale exceptionale si legaturilor cu industria.este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998.In cei peste 20 de ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.168 de programe derulate de 765 de ONG-uri din intreaga tara, in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale.Proiectele au peste 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, varstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic.Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 31 de milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone