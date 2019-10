O echipa de tineri antreprenori din Alba-Iulia a dezvoltat cea mai accesibila aplicatie de pontaj online

Ziare.

com

Marius P. - co-fondator.Afla din randurile de mai jos care sunt cele mai noi functionalitati adaugate in iFlow.Iti ia mai putin de cinci minute sa-ti configurezi contul iFlow si sa-l populezi cu angajati, impreuna cu toate datele acestora. Functia de "Import angajati" te ajuta sa faci acest lucru prin completarea unui singur fisier. Toate informatiile despre angajati pe care decizi sa le completezi sunt adaugate in aplicatie printr-un simplu click.In aplicatia iFlow gasesti o serie de rapoarte si documente predefinite pentru angajati, completate automat cu toate datele necesare. Dar, cum bine stii, fiecare companie are propriul sablon pentru aceste documente. iFlow insa, iti ofera flexibilitatea de care ai nevoie prin crearea propriilor tipuri de documente completate automat.Companiile care ofera angajatilor telefon, masina de serviciu, sau latop pot folosi raportul cu campuri personalizate pentru a pastra evidenta intr-un mod cat mai simplu.Business-urile de succes sunt mereu cu un pas inaintea competitiei! Poti reusi acest lucru cand ai acces in timp real la toate datele privind resursele umane din compania ta.Aplicatia are functia de intrare/iesire accesibila de pe telefon, tableta sau PC/laptop si preia locatia exacta de unde s-a facut pontarea. Daca doresti sa stii exact ora de intrare/iesire a angajatilor tai, iFlow este solutia . De asemenea, aplicatia iFlow este integrata si cu sistemele de control acces, unde pontajul se realizeaza pe baza de cartele RFID.Flexibilitatea este o caracteristica importanta a aplicatiei de pontaj iFlow. De aceea, exista trei modalitati prin care poti alege sa-ti fie calculata foaia de pontaj:- acesta iti va afisa si calcula orele lucrate de angajati pe baza programului de lucru setat de tine pentru fiecare angajat. Aceasta foaie de pontaj include si toate tipurile de evenimente, ex: concediu, ore suplimentare, delegatii etc.Sfat: Acest tip de pontaj este foarte util pentru companiile cu un program de lucru fix, de exemplu: munca de birou, domeniul IT etc.- acest pontaj va afisa si va calcula timpul efectiv lucrat de catre angajatii tai. Este un pontaj la minut, deoarece inregistreaza timpul din momentul in care angajatul s-a pontat la intrare si la iesire. Iar orele suplimentare sunt calculate automat.Sfat: Foarte util pentru companiile din domeniile de productie si fabricare, prelucrare si in general pentru companiile medii sau mari.- acest tip de pontaj va afisa simbolurile schimburilor si se poate utiliza ca o planificare a programului de lucru. Totodata, acest raport este util si angajatilor. Ei vor ramane mereu informati despre turele si schimburile de munca alocate.Sfat: Foarte util pentru companii cu multi angajati, fabrici, dar si pentru domeniul hotelier si al restaurantelor.Cine prelucreaza foile de pontaj stie cat de greu este sa calculezi orele suplimentare manual pentru un numar mare de angajati. Pentru cei care nu stiu, sa-i multumiti angajatei sau angajatului care face toate aceste calcule. Este greu! Aplicatia iFlow vine in ajutorul angajatului de la HR si in sprijinul administratorului companiei, prinAplicatia calculeaza automat orele suplimentare, astfel: diferenta dintre numarul total de ore lucratoare pe o perioada de o luna de zile si totalul orelor muncite de catre angajati, in aceeasi perioada de timp.Astfel vei sti cate ore suplimentare sunt platite si cat timp liber trebuie sa oferi angajatilor. Realizarea si planificarea programului de lucru pentru luna urmatoare se face foarte simplu. Fara sa fie nevoie sa cauti prin dosare si hartii.Economisesti bani prin reducerea greselilor de calcul si prin evitarea unor amenzi pentru depasirea numarului total de ore suplimentare permise pentru fiecare angajat.Reduci timpul de lucru cu cel putin 60% prin automatizarea acestor procese si eviti a fi tras/a la raspundere pentru eventualele greseli.iFlow se integreaza printr-un API Key cu software-ul tau de salarii, astfel incat tot procesul de salarizare sa nu mai dureze 4-5 zile. API Key-ul nu este limitat la un anumit soft de salarii. Se pot realiza integrari si cu alte produse software utilizate de catre compania ta, pentru a elimina complet foile si procesele manuale. In curand va fi disponibila o integrare intre iFlow si REVISAL, cu ajutorul careia vei transfera rapid datele angajatilor acestora in aplicatie.Beneficiile majore pe care le au utilizatorii iFlow sunt reprezentate de accesul in timp real in aplicatie pentru un numar nelimitat de utilizatori, reducerea de peste 90% a greselilor din foaia de pontaj si a timpului consumat cu aceste activitati.iFlow se afla in plin proces de dezvoltare, iar clientii aplicatiei se bucura lunar de noi functionalitati adaugate. Citeste cateva dintre parerile utilizatorilor iFlow accesand pagina testimoniale. Simplifica si tu modul in care administrezi personalul companiei tale si programul acestora de munca. Inregistreaza-te acum gratuit in iFlow!