O echipa romaneasca a castigat locul 1 la competitia mondiala Global Legal Hackathon: Proiectul e bazat pe Inteligenta Artificiala

Cei cinci membri ai echipei sunt avocatii Roxana Pistolea (associate Clifford Chance Badea), Roxana Mihaela Catea (Senior Associate Tuca Zbarcea si Asociatii), Tudor Coltan (Senior Associate Suciu Popa) si specialistii IT Petrus Balasa si Eduard Mirica."Este din nou ora 4 dimineata in Romania si de aceasta data venim de peste ocean cu cea mai frumoasa veste pentru domeniul inovatiei: echipa #LegalShapers care a reprezentat #Romania 🇷🇴 la marea finala de la #NewYork - Global Legal Hackathon 2019 - a castigat locul 1.Este incredibil ce se intampla cand pasiunea pentru Drept a trei avocati se intalneste cu ingeniozitarea a doi IT-isti. Proiectul #Lawrelai a fost prezentat intr-un mod fantastic de colega noastra Roxana Pistolea si a convins juriul ca Romania merita nu doar locul 1, ci o recunoastere la nivel global in domeniul #LegalTech.Emotii, bucurie si poate cel mai important, mandria de a aduce steagul Romaniei acolo unde ii e locul: printre cele mai buni natiuni, indiferent de domeniu", a explicat Coltan Tudor, unul dintre avocatii ai echipei pe pagina sa de Facebook Numele proiectului, Lawrelai, vine de la "Law related AI". Este primul consultant juridic de calatorii li poate fi accesat prin intermediul Facebook Messenger.Romanii s-au luptat in cadrul finalei Global Legal Hackathon cu echipe din tari puternic dezvoltate in domeniul tehnologiei si inovatiei (Australia, Brazilia, China, Germania, India, Italia, Romania, Statele Unite ale Americii, Hong Kong, Polonia).Potrivit Profit.ro , unicitatea aplicatiei Lawrelei vine din faptul ca are acoperire globala si o componenta gratuita de raspunsuri juridice actualizate si de incredere cu privire la cele mai frecvente situatii cu care ne putem confrunta in timpul unei calatorii in strainatate.In cazul unei urgente imediate, Lawrelai ofera asistenta juridica personalizata contra-cost, punand la dispozitia utilizatorilor consultanta profesionala prin intermediul partenerilor locali. Din punct de vedere tehnic, Lawrelai utilizeaza tehnologia NLP, pentru a descifra caracterul complicat al limbajului uman.Inteligenta artificiala (AI) o inzestreaza pe Lawrelai cu capacitatea de a intelege nevoile si contextul utilizatorului, iar informatiile obtinute sunt comparate cu cele existente in sistemul sau.Mai departe, aplicatia urmareste fluxul dinamic variabil definit pentru scenariul utilizatorului respectiv. Scenariile pot fi create atat de persoane tehnice, cat si nontehnice, prin utilizarea unei interfete UI puternice.