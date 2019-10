Optimall SFA si Optimall WMS, doua aplicatii dezvoltate pentru nevoile tale

Ziare.

Aceste doua solutii te ajuta sa iti automatizezi forta de vanzare si sa iti gestionezi fluxul de munca dintr-un depozit mult mai usor.Cele doua aplicatii software se imbina perfect atunci cand detii un depozit si ai o retea proprie de distributie cu agenti de vanzari.- vor avea o viziune clara si usor de obtinut asupra activitatii agentilor;- vor putea seta politica de discount clientilor;- vor controla mai usor soldurile clientilor cu ajutorul celor 3 tipuri de blocaje- vor putea planifica rutele zilnice ale agentilor;- vor putea aloca un agent nou pe o ruta mult mai simplu, cu modulul de geocodare al clientilor;- vor seta politici de preturi/blocaje pentru fiecare client in parte;- vor urmari comenzile si incasarile preluate de catre agenti;- voi genera rapoarte personalizate specifice.1. transmiterea in timp real a incasarilor, comenzilor, vizitelor si retururilor direct in programul de contabilitate ERP;2. accesarea informatiilor cu privire la articole, stocuri, discount-uri, promotii, solduri, rute, targete etc.;3. incasarea direct de la client avand posibilitatea de tiparire facturi/chitante cu ajutorul unei imprimante termice.Automatizarea proceselor dintr-un depozit sau o magazie este asigurata de sistemul informatic Optimall WMS.Functiile indeplinite de aceasta solutie sunt: gestionarea receptiilor de marfa, iesirilor de marfa, transferul intre gestiuni, returul de marfa si a inventarul printr-un sistem de validare cu coduri de bare.Functionalitatile unei solutii de tip WMS, sunt urmatoarele procese:1.- necesare din sistemul de gestiune (ERP);2.- prin scanarea acestora cu ajutorul cititorului de coduri de bare si introducerea cantitatilor numarate;3.- fie prin preluare facturilor de intrare din ERP pe scanner pentru validare, fie prin crearea documentului NIR de pe scanner si inserarea ulterioara a acestuia in ERP;4.- obtinute prin scanare cu ajutorul terminalului citator de coduri de barePlus multe alte functionalitati pe care te invitam sa le descoperi.Aceste doua solutii software iti pot fi de folos prin automatizarea fortei de vanzari si gestionarea mult mai usoara a fluxurilor de lucru dintr-un depozit.Suna la numarul de telefonpentru o oferta personalizata doar pentru tine!