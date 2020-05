S-a lansat un fel de Tinder romanesc pentru producatorii de la tara si clientii lor de la oras

Ziare.

Este prima aplicatie de acest fel, si singura, destinata producatorilor locali si conceptului de economie locala. Un fel de Tinder, adresat familiilor de la oras si producatorilor de la tara.declaraDin devotament si incredere fata de produsele micilor producatori, Asociatia Crestem Romania Impreuna invita utilizatorii sa descopere si sa interactioneze cu gospodarii din mediul rural, prin intermediul acestei aplicatii creand relatii stabile intre partile implicate.Aplicatia permite contactarea producatorilor prin mesaje, telefonic, dar si fizic, aceasta avand buton de "directii", prin intermediul acestora clientului generandu-i-se ruta catre curtea producatorului.Este un proiect simplu, de actualitate si foarte relevant pentru Romania, intrucat sprijina micii producatori sa se dezvolte, sa isi prezinte gospodariile sau micile afaceri, iar ulterior sa vanda produsele, prin intermediul platformei online, respectiv sa isi extinda aria din care isi pot atrage clientii.Una dintre cele mai mari probleme pentru acesti producatori este distributia si vanzarea, iar aplicatia MallTaranesc vine chiar in intampinarea acesteia, creand in aceste momente o punte sociala intre producator si cumparator.Cifrele unui studiu in mediul rural arata ca buna parte dintre locuitorii de aici doresc sa devina antreprenori. La ora actuala pe platforma MallTaranesc.ro sunt peste 1.300 de gospodari care isi prezinta gospodaria/ mica afacere, fiind cea mai mare baza de date de producatori locali din Romania.Aceasta comunitate ii ajuta atat pe cei care sunt la inceput de drum, cat si pe cei deja dezvoltati.Platforma isi propune sa dezvolte un ecosistem in care micul gospodar sau micul antreprenor din mediul rural sa poata gasi solutii pentru a ajunge pe mesele clientilor. Dupa lansarea Harta gospodarilor , componenta care da o dimensiune geografica reala clara, site-ul MallTaranesc vine sa completeze profilul gospodariei si sa genereze un mecanism de interactiune intre cei ce doresc sa vanda si cei ce doresc sa cumpere.Noua platforma MallTaranesc vine sa ofere o vedere clara asupra gospodarului, dand informatii despre certificatele de producator, autorizatii DSV sau alte inscrisuri, dand astfel posibilitatea potentialului client sa aleaga in deplina cunostinta. In cazul mesterilor populari, incarcarea certificatelor care atesta acest statut este posibil de asemenea.Informatii pe scurt la adresa: https://malltaranesc.ro/aplicatie . Aplicatia este disponibila momentan in Google Play.Asociatia "Crestem Romania impreuna" a aparut ca o necesitate in viata societatii romanesti avand ca principal scop promovarea si sustinerea drepturilor si intereselor sociale culturale, economice si profesionale ale romanilor aflati in Romania sau in afara tarii.Credem ca prin implicarea comunitatii pe diferite proiecte, incepand de la cele de mediu si terminand cu proiecte sociale. Putem reusi sa cream o Romanie mai frumoasa si mai unita, sa dezvoltam o societate unde educatia si grija pentru comunitate nu sunt doar vise, ci reprezinta premize pentru dezvoltarea sustenabila a fiecarui membru.Platforma online www.malltaranesc.ro este o initiativa unica in Romania, o platorma online destinata producatorilor agricoli din tara.Proiectul a fost lansat in 2017 si uneste peste 1300 de mici producatori cu aproximativ 10.000 de consumatori dornici de produse traditionale, crescute si realizate local.Producatorii de pe aceasta platforma au o gospodarie de subzistenta sau o mica ferma, unde muncesc zilnic cinstit si curat. In platforma puteti gasi ferme care au tot soiul de branzeturi, oua de gaina si carne, dar si pravalii care produc dulceturi, miere si obiecte de artizanat. Insa mai presus de produse, gasiti oamenii din spatele acestor produse.Compania W3 Development este furnizor de servicii digitale din 2011. Cu o vasta experienta in domeniul digital, principala sa preocupare o reprezinta furnizarea de servicii de dezvoltare web si aplicatii mobile, in decursul timpului fiind implicata in peste 500 de proiecte. A castigat diferite premii la festivaluri de profil din Romania.