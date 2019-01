Scenarii de filme SF, devenite realitate in China: aplicatia care arata tuturor ca esti datornic si ii incurajeaza pe ceilalti sa te faca de ras

Ziare.

Aplicatia ii atentioneaza cand o astfel de persoana se afla la o distanta de pana la 500 de metri, aratandu-le cu exactitate locul in care se afla, arata Techspot Aplicatia e disponibila prin platforma WeChat, extrem de populara in China.Indata ce un utilizator este anuntat ca nu departe de el e un datornic, cel dintai poate vedea toate informatiile personale ale acestuia: nume, datele de pe buletin si motivul pentru care se afla pe lista datornicilor.Utilizatorul are de ales intre a-l face public de ras sau sa-l raporteze. Sistemul, lansat in faza de pilot, va fi operational din anul 2020.De mentionat e ca in China, cetatenii au scoruri, care se stabilesc in functie de comportamentul lor. Amenzile de circulatiile neplatite, intarzirea achitarii facturilor sau ratelor, dar si infractiuni, chiar minore, cum ar fi daca au fumat in tren, scad acest scor, punandu-i pe o lista neagra. Si cei care cumpara prea multe jocuri video sau posteaza stiri false pot ajunge sa aiba un scor mic.Cei aflati pe aceasta lista nu vor putea calatori sau nu se vor putea caza la hotel. In plus, nu vor putea sa obtina un post in institutii publice, sa isi inscrie copiii la scoala la care doresc sau sa obtina un imprumut la banca.Un scor poate fi insa crescut prin voluntariat sau daca se doneaza sange.Citeste si Statul le da note chinezilor, in functie de comportament. Un punctaj mic iti poate face viata un calvar A.P.