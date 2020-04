SelectSOFT ofera gratuit migrarea aplicatiilor in cloud, in perioada situatiei de urgenta

Ziare.

Procedura este menita sa faciliteze companiilor munca de la distanta (remote work).Odata cu declararea starii de urgenta de catre guvernul Romaniei, mare parte din companiile din portofoliul national al SelectSOFT, si-au mutat activitatea din birou, acasa si au optat pentru o functionalitate a sistemului de gestiune mai putin accesata pana in acest moment: migrarea integrala a operatiunilor in cloud. a declaratIn gestionarea unei afaceri de la distanta, indiferent ca este temporar sau pentru un viitor nedeterminat, SelectSOFT vine in sprijinul managementului si echipei operationale cu urmatoarele functionalitati:- Flexibilitate crescuta - aplicatia poate fi utilizata din orice locatie cu o conexiune la Internet. Spre deosebire de alte solutii software care permit utilizarea doar in cadrul retelei de calculatoare interne. Aplicatia SelectSOFT nu este restrictionata de reteaua interna a sediului, putand fi configurata si in afara retelei interne.- Toate functionalitatile aplicatiei ruleaza integral ca si cum echipa ar fi muncit de la sediul companiei.Portofoliul nostru de clienti se impart pe o arie larga dedomenii de activitate si diferite industrii, de la Retail, Horeca, Productie, pana la sectorul de Service&Repair. Aplicatia SelectSOFT esteperfect customizabilaoricarui domeniu de activitate, fiind capabila sa tina evidenta la zi a stocurilor, sa emita orice document de vanzare, sau orice document contabil, sa emita rapoarte si evidente dedicate managementului, accesibil oricand si de pe orice dispozitiv.ne povestesteSuportul si infrastructura sunt oferite gratuit de SelectSOFT companiilor care utilizeaza aplicatiile SelectSOFT.Aplicatia SelectSOFT ruleaza pe orice PC sau laptop si se conecteaza prin Internet la baza de date a companiei din Cloud- Microsoft Azure. Astfel, utilizatorii au posibilitatea sa acceseze aplicatia la capacitate maxima chiar si de acasa, fara a fi necesara o infrastructura hardware dedicata.Operatiunea de migrare a bazei de date (sau a oricarei aplicatii deja existente in companie) in Cloud-ul furnizat de Microsoft Azure, se dimensioneaza in functie de necesitatile afacerii, iar costurile se optimizeaza in consecinta.Si in acest caz, aplicatia SelectSOFT ruleaza pe orice PC sau laptop de la distanta si se conecteaza prin Internet la baza de date de la serverul existent la sediu.Infrastructura necesara acestei optiuni este reprezentata de un server sau PC dedicat care sa fie pornit si conectat la Internet 24/7.Specialistii nostri ofera suport dedicat tuturor afacerilor care doresc sa-si implementeze oricare dintre cele 2 variante.Cu peste 14 ani experienta in dezvoltarea solutiilor informatice complexe, SelectSOFT produce si comercializeaza aplicatii software inovative, dedicate cu preponderenta domeniului economic, tinand cont de costurile specifice pietei romanesti.Produsele SelectSOFT acopera majoritatea nevoilor unui business, iar accentul este pus pe calitate, usurinta in utilizare si adaptarea functionalitatilor la nevoile clientilor.Misiunea companiei este sa contribuie la cresterea performantei si productivitatii partenerilor sai prin dezvoltarea unor solutii personalizate, bazate pe intelegerea nevoilor specifice fiecaruia.