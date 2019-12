Spotify suspenda publicitatea politica pe platforma sa

Ziare.

com

Cel mai popular serviciu de streaming muzical din lune, care in luna octombrie avea peste 140 de milioane de utilizatori ai platformei sale sustinuta de publicitate, a anuntat ca suspendarea acestui tip de reclame va fi aplicata si in cazul podcasturilor originale si exclusive.Masura survine pe fondul intensificarii campaniilor pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2020.Platformele online, intre care Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, sunt supuse unor presiuni tot mai mari pentru combaterea dezinformarilor si oprirea reclamelor politice false sau inselatoare.Twitter a interzis reclamele politice in luna octombrie, in timp ce Google a anuntat in noiembrie ca nu va mai permite promotorilor sa publice reclame tintite cu ajutorul unor date precum inregistrari legate de voturi si afilierea politica."In acest moment nu avem nivelul necesar de soliditate a proceselor si instrumentele necesare pentru validarea si evaluarea responsabila a acestui continut. Vom reanaliza aceasta decizie, in conditiile in care continuam sa ne dezvoltam capacitatile", a declarat un purtator de cuvant al Spotify.Spotify, care in prezent accepta publicitate politica numai din Statele Unite, nu a raspuns solicitarilor de comentarii din partea Reuters, referitoare la ponderea publicitatii politice in veniturile companiei.Masura se va aplica numai vanzarilor de publicitate ale Spotify, nu si reclamelor incluse in continutul unor terti, care vor fi supuse politicilor mai largi ale Spotify referitoare la continut.