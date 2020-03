Staffbase Now, aplicatie de comunicare cu angajatii, functionala in 3 zile si cu implementare gratuita

Ziare.

In contextul epidemiologic actual, Staffbase si Exploratist asigura implementarea gratuita a Staffbase Now pana pe 30 iunie. Durata implementarii este de 24 ore, iar platforma devine disponibila angajatilor companiei in 3 zile. Staffbase Now este forma de baza a Staffbase, care poate fi implementata foarte rapid si functioneaza ca platforma pentru comunicarea interna de criza, pentru contexte precum cel actual, in care informatiile trebuie sa fie credibile si disponibile tuturor intr-un timp scurt.Astfel, in 3 zile, angajatii au acces la un canal de comunicare integrat, unde se informeaza si pot adresa intrebari.Numarul de cititori ai continutului din cadrul aplicatiilor personalizate Staffbase a crescut cu 74% odata cu inceputul crizei de sanatate globala, in timp ce numarul de utilizatori noi a crescut de la 100 pe saptamana la 100 pe ora.-declara Staffbase Now permite transmiterea de informatii si stiri din surse sigure, raspunsuri pentru eventualele intrebari ale angajatilor, propagarea rapida a informatiilor din organizatie si managementul situatiilor de criza.Aplicatia centralizeaza protocoalele si asigura informare in timp real, tine la curent angajatii prin notificari si canale de feedback si integreaza continutul deja existent pe alte canale de comunicare.Dupa 15 zile de la implementare, aplicatia Staffbase Now branduita cu identitatea vizuala a organizatiei devine disponibila in App Stores.Din aplicatie se pot trimite push notifications catre intreaga organizatie sau catre echipe regionale, pentru maximizarea relevantei si interactiunii, precum si optimizarea comunicarii interne.Staffbase Now este o solutie de comunicare digitalizata pe care o pot utiliza companiile aflate astazi in situatia de a lucra de acasa sau chiar de a accesa somajul tehnic pentru angajati.Este extrem de important ca intr-o astfel de perioada angajatii sa ramana conectati la informatiile transmise de organizatie si sa se simta in continuare parte intr-o echipa.Zvonurile si informatiile false care circula pe canele putin controlabile slabesc increderea angajatilor in organizatie si alimenteaza un sentiment negativ fata de brandul angajator.Tranzitia catre aplicatia completa Employee App, solutia dezvoltata de Staffbase pentru employee experience si folosita de mii de companii din lume, se poate realiza foarte simplu, odata ce angajatii sunt deja obisnuiti cu un canal digitalizat de comunicare interna prin Staffbase Now. Exploratist- brand & employee experience agency este reprezentatul oficial Staffbase in Romania si singurul partener din Europa de Sud-Est care ofera consultanta pe strategie, design si implementare, atat pentru comunicare interna, cat si pe managementul schimbarii si securizarea angajatilor.