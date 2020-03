Zitec ofera digitalizare gratuita pentru orice primarie: Angajatii pot lucra de acasa, localnicii trimit cereri online

Ziare.

com

Solutia vine de la compania romaneasca Zitec, care pune la dispozitia institutiilor publice trei luni de licenta gratuita pentru modulelesi, doua dintre modulele aplicatiei de registratura si managementul documentelor Regista."Rolul Regista este sa automatizeze activitatea din administratiile locale, guvernamentale si din companii, facilitand atat o comunicare optima intre departamente, cat si pe cea dintre functionari si cetateni, pentru o rezolvare electronica, rapida si mult mai organizata a solicitarilor primite", se arata in comunicatul companiei.Modululeste foarte util pentru institutii in aceasta perioada,. Cu ajutorul modulului, functionarii pot inregistra electronic documentele, pot gestiona fluxul de lucru intre departamente, precum si transmiterea lor intre acestea.De asemenea, verificarea stadiului de rezolvare a sarcinilor se face intr-un mod mult mai rapid si eficient.Totodata, Regista este prima aplicatie care respecta Codul Administrativ si care faciliteaza comunicarea online dintre institutiile publice si cetateni, prin modululAstfel,pentru diferite nereguli identificate pe raza localitatii. Toate acestea se pot face prin intermediul portalului asigurat de Regista, ce poate fi accesat de pe website-ul institutiei.Regista a ajutat pana acum eficientizarea si digitalizarea activitatii interne din peste 500 de institutii publice si companii din 40 de judete din tara. Pana in prezent, aplicatia are peste 9.000 de utilizatori si au fost inregistrate peste 7 milioane de documente.Aplicatia poate fi accesata de oriunde de catre functionarii publici sau angajatii companiilor, fiind disponibila direct din browser, fara instalare si cu toate informatiile stocate in siguranta in cloud Microsoft Azure."Cei interesati pot scrie cu incredere la adresa contact@regista.ro sau sa completeze direct formularul de pe website, disponibil aici: https://regista.ro/#solicita-demo ", au explicat reprezentantii Zitec, lider pe piata IT & Digital Marketing din Romania, pentru"In aceasta perioada in care distantarea sociala este recomandata ca metoda de preventie, este foarte important sa reducem cat mai mult birocratia si aglomeratia din institutiile publice si private, iar comunicarea dintre acestea si cetateni sa se desfasoare electronic.Astfel, fiecare cetatean va putea trimite cereri sau va putea face sesizari catre institutia de proximitate direct de acasa, online, fara a se mai deplasa la sediul acesteia. Incurajam toate institutiile sa apeleze cu incredere la echipa noastra, care le va oferi asistenta necesara si solutiile potrivite pentru a trece cu bine peste aceasta perioada", a declarat Alexandru Lapusan, CEO si co-fondator Zitec.O.D.