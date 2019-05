CERT-RO: Clientii care utilizeaza servicii oferite de Posta Romana, vizati de un nou atac de tip scam

Ziare.

"Nou atac de tip #scam vizeaza clienti care utilizeaza servicii de la Compania Nationala Posta Romana. Momentan link-ul este inactiv, insa este posibil ca aceasta campanie sa fie replicata si pe alte site-uri compromise. Evitati sa introduceti date personale si/sau financiare dupa primirea unor astfel de campanii "promotionale". Daca nu ati participat la un concurs, cum ati putea castiga? Retineti faptul ca astfel de promotii sunt de obicei prezente exclusiv pe canalele oficiale ale companiilor. Multumim celor care ne transmit notificari cu privire la posibile incidente de securitate cibernetica pe Facebook, sau alte conturi de social media. Detaliile specificate de dvs. ne ajuta la analizarea problemei, la diseminarea informatiei catre ceilalti utilizatori si, implicit, la diminuarea eventualelor pagube financiare in cazul unor astfel de incercari de frauda online", noteaza sursa citata.Practic, cei vizati sunt indemnati sa raspunda unui sondaj de opinie pentru loializare, iar in schimbul informatiilor oferite ar primi un cadou din partea sponsorilor, constand in smartphone-uri de ultima generatie. Mai mult, la sectiunea de comentarii este postat un mesaj cu textul "Am castigat un Samsung S10, astept cu nerabdare. Multumesc!".Incepand cu data de 2 mai, persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania pot raporta, la numarul unic 1911, incidentele de securitate cibernetica pe care le-au constatat, costul proiectului fiind de un milion de euro.Numarul poate fi apelat gratuit din orice retea de telefonie, si este disponibil non-stop. La ora actuala, in activitatea noului Call Center sunt implicate 10 persoane.