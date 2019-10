Continentul care este cel mai expus in fata infractionalitatii cibernetice

Ziare.

"Africa este continentul cel mai expus in fata infractionalitatii cibernetice. Rata de vulnerabilitate a infrastructurilor digitale este de 83%, ceea ce lasa o poarta deschisa pentru infectarea echipamentelor", a spus James Claude, presedinte-director general al Global Voice Group, care furnizeaza solutii numerice autoritatilor de reglementare si bancilor centrale, in special in Africa.In opinia sa, Africa "trebuie sa investeasca in mod considerabil in securitatea cibernetica - esentiala pentru cei 400 de milioane de utilizatori ai telefoniei mobile - daca vrea sa abordeze linistita revolutia industriala", transmite AFP.In Africa subsahariana, peste 10% dintre tranzactii se fac prin transfer sau plata pe telefoanele mobile.Infractionalitatea cibernetica costa anual Africa de Sud 150 de milioane de dolari, Nigeria 650 de milioane de dolari si Kenya 250 de milioane de dolari.