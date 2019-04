Din 2 mai, va fi disponibil un numar unic la care pot fi raportate incidentele de securitate cibernetica

Ziare.

Ministrul a spus ca incurajeaza chiar si in prezent testarea acestui sistem."Dupa cum am mentionat, din 2 mai vom lansa prin Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, CERT-RO, un numar unic, 1911, apelabil din toate retelele, la care vor putea fi raportate incidentele de securitate cibernetica de catre persoanele fizice, juridice si institutiile publice, oferindu-se prin call-center o asistenta primara si consiliere pentru diagnosticare si remediere. Va incurajez de altfel sa testati chiar in acest moment acest serviciu, care este in verificari", a anuntat ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu.Ministrul Comunicatiilor a precizat, de asemenea, ca atacurile cibernetice prejudiciaza anual economia globala cu 400 miliarde de euro. In plus, impactul economic al criminalitatii cibernetice a crescut de cinci ori din 2013 pana in prezent si este considerata o provocare pentru securitatea interna a Uniunii Europene (UE) . Totodata, in Europa, peste 50% din cetateni se considera neinformati privind amenintarile cibernetice.Petrescu a atras atentia ca educatia digitala, in domeniul securitatii cibernetice, este inca deficitara."In Romania, educatia digitala in domeniul securitatii informatiilor continua sa fie deficitara. Majoritatea alertelor procesate de CERT-RO, circa 87,6%, se refera la sisteme informatice vulnerabile, compromise sau infectate cu diverse variante de malware, situatie influentata si de nivelul scazut al abilitatilor digitale individuale", a spus ministrul. El mai precizat ca, in anul 2018, Romania a fost atat generatoare de incidente de securitate cibernetica, cat si o tinta.