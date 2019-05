Incidentele de securitate cibernetica pot fi raportate la numarul unic 1911

Ziare.

"Prin Centrul National de Raspuns la Incidentele de Securitate Cibernetica - CERT-RO un, apelabil din toate retelele si la care vor putea fi raportate incidentele de securitate cibernetica de catre persoanele fizice, juridice si institutii publice, oferindu-li-se prin Call Center o asistenta primara si consiliere pentru diagnosticare si remediere.De altfel, va incurajez sa testati chiar din acest moment acest serviciu care este in ultimele verificari. Prin acest nou serviciu guvernamental incurajam in mod special notificarea informatiilor corespondente incidentelor de securitate cibernetica din partea IMM-urilor sau a cetatenilor care sunt adesea afectati de campanii malitioase specifice", a anuntat ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu.Potrivit ministrului, initiativa survine in contextul in care, la nivel national, educatia digitala in domeniul securitatii informatiilor continua sa fie deficitara."Se estimeaza ca atacurile cibernetice prejudiciaza anual economia globala cu peste 400 de miliarde de euro, iar impactul economic al criminalitatii cibernetice a crescut de cinci ori, din 2013, fiind considerat o provocare pentru insasi securitatea interna a Uniunii Europene. In Europa, peste 50% dintre cetateni se considera neinformati cu privire la amenintarile cibernetice, iar 70% dintre intreprinderi au protectii minime privind aceste riscuri.In Romania, educatia digitala in domeniul securitatii informatiilor continua sa fie deficitara, majoritatea alertelor procesate de CERT-RO, circa 87,8%, se refera la sisteme informatice vulnerabile, compromise sau infectate cu diverse variante de malware, situatie influentata si de nivelul scazut al abilitatilor digitale individuale. Astfel, reactia rapida la asemenea incidente, precum si diseminarea informatiei catre public este vitala pentru limitarea pagubelor si protejarea utilizatorilor", a spus oficialul.Ministrul Comunicatiilor a precizat, totodata, ca, in anul 2018, Romania a fost atat generatoare de incidente de securitate cibernetica, dar si tinta a acestora, iar riscul este evaluat la nivel mediu, insa tendinta este in crestere.