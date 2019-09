Infractorii cibernetici au folosit peste 50.000 de manuale si eseuri scolare pentru a ascunde malware

Ziare.

Totodata, din august 2018 pana in iulie 2019, acestea au fost utilizate in 356.662 atacuri asupra a 104.819 utilizatori - o scadere cu 21%, comparativ cu cifrele din anul precedent."Chiar daca exista voci care considera costurile cartilor pentru studenti prea mari, acestea sunt o parte inevitabila a oricarui program educational. Drept urmare, multe manuale pot fi gasite online, iar unii studenti aleg sa evite costurile mari, descarcandu-le de pe site-uri pirat sau de pe forumuri, impreuna cu diferite eseuri. Ca de obicei, atacatorii profita de aceasta tendinta pentru a distribui malware", se arata in comunicat.Per total, au existat 17.755 de amenintari pretinzand a fi carti pentru studenti, cel mai adesea fiind false manuale de engleza (2.080), matematica (1.213) si literatura (870) . Marea majoritate a amenintarilor ascunse sub aceste forme au fost downloaders de diferite fisiere: de la adware enervant, dar nu periculos sau software nesolicitat, pana la malware extrem de periculos, care fura bani."Restul de 35.776 de amenintari au fost deghizate in eseuri si lucrari pe diverse teme. Cand cercetatorii le examinau, au observat ceva neobisnuit: in 35,5% dintre cazuri, cel mai popular malware a fost unul de tip vierme, cu o vechime de opt ani - un tip de amenintare care nu se mai vede des in zilele noastre. Acesta a fost distribuit activ prin USB-stick-uri", se arata in comunicat.La o examinare mai atenta, expertii au ajuns la concluzia ca "viermele" ramane pe computerele serviciilor de imprimare pentru studenti, care sunt adesea folosite ani de zile fara actualizari periodice de securitate si ruleaza versiuni vechi de programe, ajungand acolo prin ceea ce pare a fi un eseu care trebuie tiparit."Studentii care incearca sa evite plata pentru manuale si alte materiale educationale creeaza o oportunitate de nerefuzat pentru infractorii cibernetici. Acest lucru se transforma intr-o problema serioasa pentru organismele educationale, intrucat odata ce este infectat un computer din reteaua scolara, se poate raspandi cu usurinta la celelalte dispozitive.Nu toate scolile sunt pregatite sa aiba o reactie eficienta la incidente, deoarece organizatiile educationale sunt considerate o tinta tipica pentru fraudatori, iar atacatorii folosesc orice oportunitate ivita. In acest context. masurile de precautie sunt vitale pentru astfel de organizatii", a declarat Maria Fedorova, security researcher la Kaspersky.Pentru a nu cadea victime malware-ului, studentii sunt sfatuiti, printre altele, sa nu deschida fisierele anexate la e-mail care par suspecte sau care provin de la persoane necunoscute si sa caute cartile de care au nevoie doar offline sau in biblioteci online de incredere.